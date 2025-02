Domingo García: Mirada al futuro preservando el pasado

Mónica Rico Lunes, 24 de febrero 2025, 07:06 Comenta Compartir

Situado en la campiña segoviana y con poco más de una treintena de habitantes censados, el pequeño municipio de Domingo García no deja indiferente a nadie, no solo por su pasado, de una riqueza indiscutible, sino también porque no cesa en el empeño de mirar hacia el futuro, sustentándose en buena parte del legado que sus ancestros les otorgaron y de la mano de ideas innovadoras que buscan la calidad de vida de sus habitantes, que se multiplican en distintas épocas del año, especialmente en verano.

Son muchos los vecinos que han apostado por contar con una segunda residencia en el municipio y continuar impulsando a una localidad que tiene una gran riqueza tanto histórica, cultural y patrimonial, como de naturaleza. Como reflejo de su pasado medieval, no hay duda de que hay que destacar su iglesia parroquial de Santa Cecilia, pero su pasado prehistórico aún es aún más prolífico, con ejemplos de arte rupestre paleolítico y postpaleolítico que se pueden encontrar en la zona denominada Cerro de San Isidro, donde se ubican las ruinas de la antigua ermita del mismo nombre.

Allí, en decenas de rocas, se pueden ver multitud de escenas grabadas en la piedra, en las que aparecen cientos de animales y figuras humanas. Se trata de un espacio que ocupa un protagonismo especial entre los yacimientos arqueológicos de toda la región y que cuenta con actividad artística ya desde el paleolítico superior.

Caballos, ciervos, cápridos y bóvidos son algunos de los animales que se representan en estas piedras, donde también se encuentran diversas escenas de la vida cotidiana, como cacerías o pastoreo, junto a otras de carácter bélico y militar, ya datadas en la época medieval.

Ampliar Fachada que refleja la rica arquitectura popular. M. R.

También de su pasado destaca su rica arquitectura popular, que ahora además está siendo recuperada por muchos de sus habitantes. Son numerosas las viviendas que están restaurando sus fachadas, recuperando la estética tradicional, utilizando los materiales y las técnicas de hace siglos, formando un conjunto en el que predominan los colores rojizos y marrones de las piedras que se pueden encontrar en multitud de viviendas, zócalos de distintos edificios e incluso alguna de las calles de Domingo García.

Con todo ello, Domingo García se está convirtiendo en un ejemplo de cómo un pequeño municipio puede revitalizarse sin perder su esencia. La combinación de patrimonio, arquitectura y naturaleza lo sitúa como un destino atractivo para quienes buscan tranquilidad, autenticidad y un estilo de vida en armonía con el entorno, asegura su alcalde, Fernando Gortazar.

Fernando Gortazar, alcalde: Una joya de la campiña segoviana en plena revitalización Fernando Gortazar. Domingo García, un pequeño pero fascinante municipio segoviano, es un destino que conjuga historia, patrimonio y naturaleza, con un renovado interés por la sostenibilidad y la calidad de vida. Con una creciente comunidad de segunda residencia, atraída por su autenticidad rural y su entorno natural privilegiado, la localidad se encuentra inmersa en iniciativas que buscan preservar y potenciar su identidad. El patrimonio del municipio es testigo de su pasado medieval y prehistórico. Su iglesia parroquial de Santa Cecilia conserva piezas e imágenes religiosas que reflejan la tradición artística de la zona, además de los enterramientos de la familia del comunero Juan Bravo. En las afueras, en el cerro de San Isidro, se encuentran los restos de una antigua ermita y un conjunto de arte rupestre, los petroglifos, que lo convierten en enclave arqueológico de gran interés. Entre los grabados destaca una figura equina paleolítica realizada con la técnica del piqueteado. Uno de los ejes fundamentales para el futuro de Domingo García es la recuperación de su arquitectura popular. Las calles están viendo cómo se restauran sus fachadas y edificaciones, recuperando materiales y técnicas tradicionales para conservar la estética característica. Esta apuesta por la autenticidad no solo embellece el casco urbano, sino que refuerza el atractivo para nuevos residentes y visitantes. En paralelo, el Plan Domingo García Verde, se centra en la regeneración del entorno natural de sus alrededores. Se han impulsado acciones de reforestación y restauración ecológica para recuperar el paisaje autóctono y fomentar la biodiversidad. Dentro del núcleo urbano se ha creado un parque, que lleva el nombre de su promotor, el alcalde Eliseo Pastor, que ofrece un espacio verde para el esparcimiento, mejorando la calidad de vida de vecinos y visitantes.