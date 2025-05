Sequeros, apuesta por la gastronomía serrana

María Jesús Gutiérrez Jueves, 22 de mayo 2025, 21:25 Comenta Compartir

Sequeros es un municipio de la Sierra de Francia declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 2002. Su historia está ligada a su patrimonio natural, arquitectónico y sobre todo cultural, gracias al teatro que lleva el nombre del poeta español conocido como León Felipe, que pasó algunos años de su niñez en este pueblo.

Localidad cuyo Ayuntamiento, presidido por Mauricio Angulo, ha apostado por la gastronomía serrana con la creación de un Centro Gastronómico que muy pronto verá la luz, ubicado en el antiguo edificio Alma, al que se ha construido un edificio anexo con el objetivo de ofrecer un punto de restauración de referencia en la Sierra de Francia, que aproveche los productos de temporada en la elaboración de sus menús como la gran variedad de frutas y hortalizas, la caza, las setas, los ibéricos… y los vinos que ya se han hecho un hueco en el mercado nacional e internacional gracias a su uva autóctona, la rufete.

Un centro que no solo será un lugar para degustar esos manjares y promocionar la Sierra de Francia a través de su gastronomía, sino que también será un lugar de formación que permitirá cubrir una demanda cada vez más creciente. «En el entorno de la Sierra de Francia, un centro de estas características es una necesidad, porque desde hace años se detecta un déficit formativo. Tenemos el instituto de La Alberca, que imparte Educación Secundaria Obligatoria, pero en la Sierra no hay posibilidad de hacer ciclos superiores, no hay Bachillerato, no hay Formación Profesional; por lo que con este centro vamos a intentar que chavales que quieran formarse en su comarca y seguir viviendo en ella, puedan hacerlo en la rama de restauración y cocina, que está en auge y tiene una gran demanda en el mundo laboral», afirma el regidor municipal, que añade que «además tenemos recursos para poder asumir alumnos que pudieran venir de otras partes de la provincia de Salamanca e incluso de fuera».

Ampliar Merendero ubicado en el entorno del futuro Centro Gastronómico. M. J. G.

Será un centro que se unirá a todas las riquezas con las que cuenta la localidad de Sequeros y que permitirá ofrecer una experiencia turística completa, comenzando por la mañana con una ruta por alguno de los senderos naturales, seguida de una visita a los lugares de interés del municipio como su ermita del Humilladero, su iglesia de Nuestra Señora del Robledo donde reposan los restos de la Moza Santa y de Simón Vela, que descubrió la talla de la Virgen de la Peña de Francia. Por último, tampoco se puede pasar por alto una visita a alguna de sus bodegas para comer después en dicho centro y concluir la jornada con una actuación en el reconocido Teatro León Felipe.

Mauricio Angulo, alcalde: Tenemos tres proyectos de gran envergadura Mauricio Angulo. Esta legislatura es una de las más importantes para Sequeros, ya que en estos momentos tenemos entre manos tres proyectos de gran envergadura, con los que se invertirá en el municipio más de medio millón de euros. Actualmente estamos construyendo un Centro Gastronómico, que será un referente de la gastronomía serrana y un centro formativo, con una inversión de 177.000 euros; a los que hay que sumar los 47.856,51 euros del proyecto de musealización y adecuación de la vivienda de la Moza Santa, a través del Plan de Sostenibilidad Turística de la Sierra de Francia. El tercero de los proyectos, con el que estoy muy satisfecho, ya que hemos trabajado mucho y hemos dedicado muchos esfuerzos para que sea una realidad, es la rehabilitación global de la iglesia de Nuestra Señora del Robledo, para la que la Junta de Castilla y León nos ha concedido primero una subvención de 250.000 euros y después otra de 50.000, para un proyecto global de 600.000 euros. Las actuaciones en este templo, que se llevarán a cabo a través del Obispado de Salamanca y que se iniciarán en este mismo año, incluirán la mejora de la cubierta, la eliminación de las humedades que se generan por la capilaridad, una nueva iluminación para resaltar los elementos estructurales y los retablos más relevantes; así como la restauración, al menos, del retablo mayor, del retablo de la Inmaculada Concepción y del retablo de la Santa Cruz; sin olvidar el camarín donde reposan los restos de la Moza Santa y de Simón Vela, para darle la importancia que merece. Estos tres proyectos son la base del trabajo de esta legislatura, que apuesta por el turismo y por el mantenimiento y puesta en valor de los recursos arquitectónicos, culturales y patrimoniales.