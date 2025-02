Pasado y futuro en el Centro del Bordado Serrano de Mogarraz

Soledad Álvarez, alcaldesa: La importancia de estar, de vivir en la sierra

Soledad Álvarez Cascón.

Estar en la Sierra de Francia, cuando estar significa no visitar, no ser turista sino vivir y/o trabajar. Nos pasamos el día hablando de los que van y vienen y aprecian nuestra arquitectura, maravillosa y seña de identidad y elemento de unión entre nuestros pueblos; nuestro entorno verde, amarillo, marrón, multicolor dependiendo de la época del año; nuestra gente, dura, tosca, pero a la vez amable y parlanchina; nuestra cultura rica en matices, en artesanías, y nos cuesta hablar de nosotros y de porqué apostamos por esta tierra, la que nos vio nacer y crecer, o nos atrajo por su amplitud de oportunidades. Abrirse y dejar ver nuestro interior es un ejercicio de generosidad a los demás y de miedo a que dañen ese interior y nos haga vulnerables; es la forma de creernos lo que somos y ver el potencial que podemos desarrollar y poder dar una vuelta al conocimiento y dirigirlo hacia este mundo tan cambiante al que debemos adaptarnos, aprendiendo las nuevas técnicas, tecnologías e innovaciones, porque lo que nos funcionaba hasta ahora y la tranquilidad que suponía nos ha hecho cómodos y lentos en la reacción y el mundo ahora es rápido. Vivir y/o trabajar en la Sierra no tiene las mismas connotaciones que antes, nuestros nuevos vecinos son tecnológicos, móviles, con necesidad de tranquilidad y demandantes de servicios renovados, con inquietudes distintas. Tenemos que proporcionarles sus demandas o cada vez perderemos más vecinos y no obtendremos otros. Este es nuestro reto: debemos luchar desde el interior para revertir la situación de la despoblación, somos los mejores conocedores por experiencia y vivencia y por ello los mejores solucionadores de nuestros problemas. Aprendamos, actuemos, busquemos y tengamos miradas más amplias porque este es el futuro.