Nava de Francia, territorio de flora y fauna en todas las estaciones

Julián González García: Ser alcalde las 24 horas del día y los 365 días del año

Ser alcalde en un pueblo pequeño, como Nava de Francia y como lo son la mayoría de la provincia de Salamanca e incluso de Castilla y León, supone un sacrificio, porque es un trabajo que conlleva mucho tiempo y mucha dedicación. Un alcalde lo es las 24 horas del día los 365 días del año. Yo llevo cinco legislaturas como alcalde de Nava de Francia porque me gusta hacer cosas por el pueblo, aunque ello suponga también un gasto económico personal, pero nadie nos obliga y si lo hacemos es por la gente que vive en el medio rural, que apuesta por él para desarrollar su vida familiar y laboral; y que necesita todo nuestro apoyo para conseguir calidad de vida y unos servicios e infraestructuras dignos. Yo nací en un pueblo, crecí en un pueblo y me gusta el pueblo, aunque mis responsabilidades laborales me hayan llevado a vivir en la ciudad. Nunca pensé ser alcalde y menos de un pueblo en el que no nací, pero al que estoy ligado por mi mujer, pero cuando me presenté a las elecciones municipales fui el que más votos sacó y todos mis compañeros me animaron a dar un paso al frente. Ocupé un cargo del que no sabía nada; no obstante, llamé a todas las puertas de las administraciones, me moví mucho y conseguí hacer cosas por y para Nava de Francia. Desde el primer momento conté con el apoyo del secretario (un buen secretario es fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo, es la cabeza pensante, el que lleva todos los papeles y nos aconseja qué se puede o no se puede hacer), del equipo que me acompañaba y de los obreros fijos con los que ha contado el Ayuntamiento a lo largo de los años. Todos juntos hemos conseguido servicios e infraestructuras para un pueblo que, aunque solo cuenta con 120 habitantes, está lleno de vida.