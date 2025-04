La Alberca, un municipio para vivir

Miguel Ángel Luengo, alcalde: Apuesta por las viviendas de protección oficial

Miguel Ángel Luengo.

Hay que quedarse en La Alberca a vivir y a sentir, porque hay un tiempo para el trabajo y un tiempo para el disfrute y en La Alberca lo sabemos hacer, sabemos trabajar y sabemos disfrutar. Pero para vivir aquí, como ocurre en otros municipios, necesitamos viviendas oficiales; algo que muy pronto será una realidad en nuestro pueblo, ya que a finales de enero tuvimos una reunión con Somacyl para construir viviendas de protección oficial, porque el Ayuntamiento por si solo no puede encarar ese proyecto, porque no tiene los medios ni los recursos económicos. Por ello, viendo que hay un programa de vivienda en la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, les hemos ofrecido una parcela, aunque somos conscientes de que el Ayuntamiento deja de ingresar un dinero por la venta de ese terreno que venderíamos muy bien, pero lo más importante no es recaudar sino disponer de vivienda de protección oficial pública para los que se quieran instalar en La Alberca, para la gente joven que tiene mucha dificultad a la hora de encontrar una vivienda pública y accesible. Y creemos que este proyecto es una oportunidad magnífica para los que se quieran instalar o quedarse en La Alberca.

En principio se van a hacer nueve viviendas, pero no descartamos llegar a una cantidad mayor. Estamos trabajando para que promotores privados se sumen a esta iniciativa y entre el Ayuntamiento y la iniciativa privada se pueda disponer de más vivienda pública.

En estos momentos, lo que se va a hacer es que el Ayuntamiento pone a disposición del Somacyl una parcela, que tenemos que entregar totalmente urbanizada, con lo cual tenemos que invertir, y el Somacyl una vez que recoge la parcela en condiciones de construir se encarga de todo. Hacen el proyecto, construyen y nos piden que haya un registro con al menos el doble de solicitudes que el número de viviendas que se van a realizar. La adjudicación corre a cargo de una comisión, pero será el Ayuntamiento el que haga las bases (con requisitos como que sea gente joven, que no tenga otra vivienda en propiedad, que estén empadronados en el municipio, que su renta no supere un tanto por ciento el salario mínimo interprofesional) con el fin de que las personas con pocos recursos puedan acceder a esas viviendas.

Confío en que después del verano podamos estar en disposición de empezar ya los trabajos y, si todo va bien, que en el año 2026 se estén ejecutando las viviendas.

El valor de la vivienda estará en torno a 140.000 euros y para los menores de 36 años bajará a 118.000 euros, con la oportunidad de contar con una hipoteca del 100%. Son viviendas unifamiliares, de máximo 90 metros cuadrados habitables en dos plantas, más garaje y jardín, en parcelas de 160 metros cuadrados.