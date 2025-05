Villasarracino busca nuevos pobladores

Constantino Antolino González, alcalde: Cada vecino cuenta

Constantino Antolino González.

Como alcalde de la localidad de Villasarracino, vivo el pueblo todos los días del año. Conozco bien lo que significa pasar aquí el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Por eso siempre digo que quienes vivimos en el pueblo vemos los problemas de verdad, los sufrimos y sabemos la realidad que hay en nuestras calles.

En ocasiones hay quien me dice: «¿Y para qué vas a hacer cosas, si al final aquí no quedamos más que cuatro?» Pues precisamente por eso. Porque si no hay nada, nunca va a venir nadie. En cambio, si hay opciones, servicios, un poco de vida… puede que venga gente que busca lo que nosotros sí tenemos: tranquilidad, buena comunicación y calidad de vida.

Esa visión es la que impulsa proyectos como la recuperación del teleclub, o cualquier espacio de encuentro que permita mantener viva la conversación, el contacto o la cercanía. Porque en Villasarracino, como en tantos pueblos, lo que más se valora no es lo grandioso, sino lo humano: que alguien dé los buenos días, que se escuche, que se esté.

Y luego está la gente mayor, que es la que más me preocupa. La mayoría quiere seguir en su casa, como es lógico. Y lo que muchas veces necesitan no es tanto una ayuda técnica, sino alguien que les dé los buenos días, que los escuche, que les eche una mano con la leña o les traiga algo tan sencillo como una barra de pan. Esa cercanía es fundamental.

Por eso creo que iniciativas como la del teleclub o servicios fundamentales pueden ser el primer paso para recuperar la vida rural. Si hay movimiento, si hay personas, si se ofrece algo, el pueblo puede seguir adelante. Yo tengo claro que merece la pena luchar por ello.