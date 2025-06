Paredes de Nava, ejemplo de repoblación

Luis Antonio Calderón, alcalde: Paredes de Nava, el cambio es posible

En el Ayuntamiento de Paredes de Nava acabamos de recibir una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el proyecto Cañadas de Futuro. Durante los últimos años la Oficina de Repoblación municipal ha permitido la integración de 150 nuevos vecinos y hoy, el padrón supera los 1.960 habitantes, cifra abandonada hace más de diez años. Son familias que trabajan en puestos que no se cubrían con el personal local. Algunos ya han adquirido inmuebles, otros están en alquiler. Se ha generado un dinamismo económico vinculado al sector inmobiliario, a la apertura de nuevos negocios y la continuidad de aquellos donde se ubican estos trabajadores. Los servicios públicos se mantienen y la actividad revitaliza nuestras calles. Incluso se genera un ambiente propicio para nuevas inversiones y emprendedores.

Ahora se pretende seguir avanzando, colaborando con sectores que tienen dificultades para encontrar trabajadores. Iremos en colaboración con Carrión de los Condes para lograr un crecimiento conjunto de nuestras comarcas. Con Cañadas de Futuro se creará una cuadrilla de servicios laborales para cubrir bajas, vacaciones y facilitar la conciliación en las ganaderías de la zona. Se constituirá la Mesa de la Lana con el fin de elaborar una estrategia y se buscarán acuerdos con las energéticas para que el limpiado de las fotovoltaicas se haga con rebaños. También está previsto facilitar la movilidad de los pueblos más pequeños con las cabeceras.

La repoblación ha abierto una línea de innovación social que está dando resultados muy esperanzadores. No se había hecho antes, son muchas las dificultades, pero se está avanzando. Durante toda la vida hemos escuchado ese deseo de que una fábrica se ubicase aquí y así los jóvenes no se marchasen a otros lugares industrializados. Actualmente, Paredes mira el horizonte contemplando las obras de Iberoleo, la nueva planta de aceite de girasol, colza y refinado de oliva. Esta fábrica se surtirá de nuestros recursos agrarios, aprovechará las infraestructuras ferroviarias para el transporte de mercancías y generará decenas de puestos de trabajo. Nace una oportunidad para todos, necesitaremos formación y personas que vendrán a vivir a la zona. Los servicios poblacionales del Ayuntamiento colaborarán en esta tarea de integración social y acogimiento de los nuevos pobladores. Comienza una época en la que el progreso sostenible es viable. La vinculación de las energías renovables al sector agroalimentario, la cultura y la repoblación son los puntales de este camino hacia un futuro mejor. Lo ocurrido durante décadas y los modelos experimentados sabemos dónde nos han llevado. En Paredes teníamos claro que no podíamos continuar así. Estamos demostrando que el cambio es posible.