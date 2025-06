Del carbón al bisonte en San Cebrián de Mudá

Mª Amparo González, alcaldesa: Pensando en global, trabajando en local

Mª Amparo González Salazar.

San Cebrián de Mudá fue territorio minero hasta 1990. Aquel año marcó el fin de una etapa y el inicio de una decisión valiente: cambiar nuestro modelo de desarrollo. Lo hicimos apostando por la valorización de nuestros recursos naturales y culturales, con un objetivo claro: luchar contra la despoblación, ese mal silencioso que amenaza a tantos pueblos de Castilla y León.

Desde entonces, hemos trabajado con una idea en mente: crear empleo aquí, en nuestra tierra, para quienes quieran quedarse a vivirla y cuidarla. Nuestra mejor herramienta ha sido el entorno natural. Apostamos por el rewilding, la conservación activa de especies y paisajes, no solo como compromiso con el planeta, sino como palanca para generar oportunidades reales.

El primer paso fue la senda ecológica al Acebal de las Comuñas. Después vino el Mirador de las Estrellas y, sobre todo, la Reserva del Bisonte Europeo. Desde hace 15 años, esta iniciativa ha recibido a más de 108.000 personas y mantiene cinco empleos estables con gente de nuestro municipio. Gracias a este proyecto somos conocidos en toda España y parte de Europa.

Pero San Cebrián no se queda ahí. Nuestra iglesia tardorrománica con pinturas murales, el albergue Goina, donde acogemos a colegios y universidades de toda Europa y Asia, y la actividad constante de la cantina del pueblo son muestra de que aquí no nos rendimos. Nuestra historia minera no se olvida: trabajamos en recuperar edificios como el del Ingeniero y el facultativo para convertirlos en el primer centro del Corredor Biológico Mundial, además de un Banco Mundial de Semillas Silvestres en una mina, algo único en el mundo.

Somos cinco pueblos —San Cebrián, San Martín, Perapertú, Valle de Santullán y Vergaño— con 156 habitantes. Nuestros ganaderos envejecen, y su relevo es incierto. Por eso insistimos en modelos compatibles con la conservación, la cultura y la sostenibilidad.

Nos hemos incorporado a programas como Erasmus Rural, recibiendo estudiantes de Biología, Veterinaria o Medio Ambiente, y Dinamiza, gracias al Ministerio para la Transición Justa, que ha traído a más de 25 grupos culturales con folclore, blues, samba o dulzaina. Porque la cultura también tiene que vivir en los pueblos.

Este año plantaremos más de 2.000 árboles. En un mundo que se rompe, nosotros apostamos por sanar. Queremos que San Cebrián de Mudá siga siendo un lugar donde vivir con dignidad, en paz con la tierra y con nuestra historia. Porque un pueblo con historia genera arraigo, y el arraigo es la semilla del futuro.