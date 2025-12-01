Villamanín, la suma del patrimonio natural y artístico

E. N. Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:54 Comenta Compartir

La primera anécdota o nota curiosa que se puede contar en relación a Villamanín es que son 19 los pueblos que dan forma al municipio: Arbas del Puerto, Barrio de la Tercia, Busdongo, Camplongo de la Tercia, Casares de Arbas, Cubillas de Arbas, Fontún de la Tercia, Golpejar de la Tercia, Millaro de la Tercia, Pendilla de Arbas, Poladurade la Tercia, Rodiezmo de la Tercia, San Martín de la Tercia, Tonín de Arbas, Velilla de la Tercia, Ventosilla de la Tercia, Viadangos de Arbas, Villamanín de la Tercia y Villanueva de la Tercia.

Situado a 45 kilómetros de la capital leonesa, Villamanín es la puerta de entrada a la vecina comunidad de Asturias, pero no es la única referencia, pues destaca, igualmente, su proximidad a la estación de esquí Valgrande-Pajares. Y sí, aunque esta infraestructura depende del Principado de Asturias, siempre se ha vivido con la sensación de que se trata de una instalación común para ambos lados de la raya territorial dado que los accesos, los puntos de apoyo logísticos (gasolinera, restaurantes, locales nocturnos…) están del lado leonés.

Esa proximidad, a todos los niveles, se materializa en diversas acciones y cada verano, Villamanín celebra el Día de Asturias, una jornada de hermanamiento y diversión con sabor asturiano.

Tampoco se puede obviar, como punto de referencia de la zona, el embalse de Casares, situado en la reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, y es que entre los lujos del municipio deVillamanín también se encuentra el de ser el lugar de nacimiento de tan importante río.

En cuanto al nombre del embalse, lo toma del pueblo más próximo, Casares de Arbas, y es punto de encuentro durante la época estival ya que ofrece la posibilidad de realizar actividades acuáticas y de aventura. Los accesos se realizan desde Casares y Cubillas de Arbas y desde Geras por la ruta de La Gril.

Amplia oferta

En toda la zona no faltan los alojamientos que ofertan actividades como las canoas o la escalada. Para los amantes de la aventura, la vía ferrata del Valle de Arbas es otra de las posibilidades.

Pero las opciones son múltiples. La zona, enclavada en la Montaña central leonesa, ofrece senderos accesibles como la ascensión al Pico Fontún, con vistas impactantes, y las emblemáticas Tres Marías, cerca de Casares de Arbas o la vía romana de la Carisa. Caminos de montaña, observación de fauna y paisajes protegidos completan la oferta para senderistas de todos los niveles. El Camino de San Salvador atraviesa el municipio de Villamanín ascendiendo por pistas montañosas hasta alcanzar el Alto de los Romeros y la Cruz del Salvador, antes de descender hacia Arbas del Puerto.

Precisamente, ese Camino de San Salvador es una de las rutas secundarias hacia Compostela del denominado Camino Francés. Esta ruta conjuga lo religioso con lo histórico y cultural y la belleza natural eleva cada paso del recorrido. En cualquier caso, todas las opciones de senderismo son más que válidas para disfrutar de unos parajes únicos, de una silueta compuesta por macizos montañosos que oscilan entre los 1.100 y los 2.200 metros, y, después del recorrido, nada como parar a conocer y visitar cualquiera de los pueblos de este territorio para disfrutar de su patrimonio y costumbres.

Ampliar Vía romana de la Carisa.

En el apartado patrimonial, la estrella de la zona es la Colegiata de Arbas, enclavada en el límite entre León y Asturias. Se trata de una construcción tardorrománica del siglo XII y cuya parada es obligada. Desde el año 1931 está catalogada como Bien de Interés Cultural.

Igualmente, merece una visita el Museo Etnográfico de La Tercia y Arbas, en la antigua parroquia de Villamanín, reúne objetos cotidianos, herramientas, documentación y fotografías que reflejan la vida tradicional de la comarca. Estos objetos han sido donados por los vecinos para que todo el que se acerque, conozca un poco mejor sus antepasados y pueda rememorar cómo era la vida en otros tiempos. Por último, también merece la pena pasarse por el Museo de Cultura Antigua de Casares de Arbas, con piezas de la vida rural local o por Viadangos de Arbas, con su museo homenaje a la lechería, donde se expone la maquinaria que se utilizaba para fabricar, en la lechería comunal, mantequilla y queso, principalmente.

Por último, hablar de Villamanín también es hacerlo de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga que en este 2025 ha cumplido el 20 aniversario de su declaración por parte de la Unesco. Situada en plena Cordillera Cantábrica, esta reserva se encuentra en un punto estratégico no solo por sus comunicaciones, sino por ser una zona de transición entre la España mediterránea y la España atlántica que le permite albergar especies arbóreas de ambas regiones, muchas veces separadas por escasos metros, lo que hace de esta reserva un lugar tan singular, de excepcional riqueza y biodiversidad.

Ampliar De los embutidos a la caldereta Desde hace 34 años, Villamanín celebra las Jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas, en las que se puede disfrutar en diferentes establecimientos hosteleros de los manjares de la zona y cuyas referencias principales son: los embutidos de Tercia, el entrecocido (morcilla, costilla, lengua) y la caldereta de cordero. Estos menús se acompañan con deliciosos postres caseros. En este 2025, estas jornadas se van a desarrollar entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre. Sin duda, una oportunidad para disfrutar de la gastronomía y del territorio.

Ampliar Pantano de Casares de Arbas. Félix Álvaro Barreales Canseco, alcalde: Un muncipio preparado para recibirte Félix Álvaro Barreales. esde que en el año 2023 asumí la alcaldía de Villamanín, son muchas las cuestiones que nos han preocupado y en las que hemos trabajado pero, por cercanía en el tiempo, quiero destaca que este mismo mes de noviembre se nos ha informado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de la ejecución de una rotonda en la intersección de la carretera N-630 con el acceso a Villamanín, Ventosilla o Rodiezmo, entre otras localidades. Se trata de un punto con mucha densidad de tráfico y de un cruce complicado, tanto en los periodos vacacionales debido a que son muchos los vehículos que transitan por este punto, como en invierno, con el peligro que supone la falta de visibilidad y la nieve. Esta glorieta es una reivindicación histórica que por fin han escuchado las distintas administraciones y que va a sustituir el proyecto que se había planteado anteriormente por su elevado coste. Pero de un modo mucho más general, para todos aquellos que ahora leen estas líneas y gracias a las tecnologías de la información lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo, no quiero dejar de destacar las bondades de nuestro municipio, conformado por 19 pueblos. Contamos con unos parajes naturales envidiables, de los que se puede disfrutar a través de rutas de senderismo o actividades en la naturaleza. Las propuestas son muchas. Nuestro entorno también está repleto de tradiciones, de fiestas como las de San Juan Degollado a finales de agosto, de cultura y gastronomía. Así, cada año se celebran las Jornadas gastronómicas de la Tercia y Arbas, en las que se ensalzan productos como los embutidos de Tercia, el entrecocido y la caldereta de cordero. Esta cita es una constante a lo largo de los años y en este 2025, entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, cumplirá 34 ediciones, nada más y nada menos. Y es que, por medio de esos productos y elaboraciones tan tradicionales, también es posible conocer esta tierra. Llegar hasta nuestro municipio es sencillo, tanto a través de la carretera nacional como del ferrocarril y así disfrutar de nuestros valores paisajísticos y naturales. Por otra parte, los retos de un alcalde y siendo siempre conscientes de que nuestras posibilidades son muy limitadas, es trabajar por el bien común de todos nuestros vecinos, mejorar su calidad de vida con buenas infraestructuras que faciliten a los más jóvenes apostar por vivir en su tierra y dar soluciones a sus problemas. Parte de nuestro cometido está en insistir ante las administraciones que, aunque seamos un pueblo pequeño, nos merecemos sacar adelante proyectos que nos hagan la vida más fácil, a jóvenes y mayores. Nuestros pilares económicos tradicionales han sido la minería y la ganadería, pero el declive de las mismas ha hecho que apostemos fuerte por el turismo.