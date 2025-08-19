Un plan perfecto entre viñedos y bodegas históricas

Susana Gutiérrez Valdevimbre Martes, 19 de agosto 2025, 16:37 Comenta Compartir

Naturaleza, patrimonio, vino, gastronomía y enoturismo se dan cita en la localidad de Valdevimbre y sus pedanías. Un atractivo emplazamiento en la provincia de León que propone al visitante numerosas alternativas para disfrutar del tiempo libre, basadas en multitud de encantos. Sus estrechas y empredradas calles dejan entrever su pasado medieval, muy bien serpenteado por parques y zonas verdes. Si por algo destaca este enclave leonés es por el vino y su cultura. En cada rincón queda constancia de esa arraigada relación con la elaboración de vino. Es la tierra del Pietro Picudo, y también del Albarín. Dos variedades que son seña de identidad de los vinos de calidad que se elaboran bajo la Denominación de Origen León.

Uno de los mayores reclamos de Valdevimbre se sitúa en las bodegas cueva. Son, sin duda, la joya más característica de la localidad. Más de 300 bodegas excavadas en la tierra, muchas convertidas en restaurantes o salas de cata. Con temperaturas constantes de 14–15 grados, ofrecen una experiencia única para disfrutar de tapas y vino en un ambiente rústico y auténtico. Las bodegas son excavaciones en la tierra realizadas por los vecinos para almacenar la uva y hacer vino. Se construían principalmente en invierno, cuando las tareas del campo disminuían y las familias picaban manualmente las paredes arcillosas realizando varias salas y chimeneas llamadas «ventanos» por donde se extraía el material al exterior. Cada familia tenía sus viñedos y, al menos, una bodega que era más grande o pequeña, según la producción de uva. Algunas llegan a medir 80 metros de longitud. Si se observa con detenimiento, entre cada una de ellas se hacía una zanja que se rellena con cantos rodados para evitar que la humedad pase dentro de la cueva. Es importante realizar un mantenimiento constante para evitar que se derrumben, por la presencia de humedad. En los restaurantes que albergan en la actualidad, se puede disfrutar de la gastronomía típica de la tierra. En Valdevimbre la gastronomía nace de tradiciones, de menús propios y de antiguas recetas basadas en productos característicos de la tierra. Desde cocido en pote, sopas de ajo en cazuela de Jiménez de Jamuz, bacalao al ajo arriero, todo tipo de asados, algún pollo de corral, picadillo, chorizos caseros al vino o a la sidra, jamones curados al más artesanal estilo leonés, pimientos asados, tortilla guisada, callos, mollejas... Todo ello regado por el vino de Valdevimbre, con su suave aguja, que completará un maridaje perfecto para el comensal.En cuanto a la repostería los bollos de manteca se llevan la palma, pero también el arroz con leche y los flanes caseros.

Museo del Vino

Otra muestra de esa estrecha relación con el mundo vitivinícola, se sitúa en el Museo del Vino, ubicado en una de esas bodegas centenaria. La cueva atesora más de 300 años, y ofrece un recorrido guiado por siete salas que recrean el proceso tradicional de elaboración vinícola. Entre sus piezas destacan una viga romana de diez metros y una cuba de 200–400 cántaras . Además, incluye un audiovisual de introducción y una muestra que recorre una sensorial atmósfera de frescura subterránea. Sin duda, este Museo del Vino de Valdevimbre ofrece una experiencia que permite no solo conocer cómo era una cueva-bodega tradicional; porque adentra al visitante en una propuesta mucho más formativa que permite disfrutar de la cultura vitivinícola de esa comarca.

Experiencias

La experiencia enoturística se completa con visitas organizadas que permiten pasear entre los viñedos locales, entre los que destaca la variedad Prieto Picudo, distintiva de la región. En los recorridos se aprenden sobre el suelo, técnicas de cultivo y proceso de vinificación, finalizando con catas en bodegas como Leyenda del Páramo, Palomares, Tampesta o 100 Cepas.

Ampliar En Valdevimbre se elaboran vinos amparados por la D.O León. E.N.

Dentro de esa amplia experiencia enoturística que ofrece Valdevimbre, hay un momento muy especial, la Fiesta del Vino. Cada 10 de agosto, San Lorenzo se viste de gala en la popular celebración, la más antigua dedicada al vino en Castilla y León. Las calles se llenan de chorizo cocido al vino, degustaciones y celebración. Además, los visitantes tienen la oportunidad de degustar especialidades locales como tortilla guisada, chorizo al vino y vinos de la Denominación de Origen León.

Más allá del vino, es necesario también destacar otro lugar que marca la vida del municipio y se presenta como parada obligada, sobre todo durante los meses del verano. Se sitúa, en concreto, en el entorno natural que rodea el famoso Arroyo del Prado. Es un lugar ideal para pasear y refrescarse en épocas de calor. Aunque no son piscinas en el sentido convencional, estas zonas fluviales en el área recreativa de Fuente Virtudes, ofrecen un remanso de paz entre viñedos y praderas.

Ampliar Arroyo del Prado en Valdevimbre. E.N.

En resumen, Valdevimbre fusiona paisaje, patrimonio, tradición y gastronomía en un plan perfecto: refrescarse entre viñedos, conocer bodegas subterráneas, empaparse de historia vinícola, catar vinos y sumergirse en una fiesta centenaria. Un destino con carácter para amantes del vino y las experiencias auténticas.

Ángel María Cueto, alcalde: Valdevimbre, una escapada para disfrutar Ángel María Cueto Valdevimbre es un lugar con una estrecha historia vinculada a la cultura del vino. Muestra de ello es ese importante patrimonio etnográfico que atesoramos, trasladado por nuestros antepasados y que cuidamos y mantenemos con mimo. Las bodegas-cuevas de la localidad son seña de identidad de nuestro pasado y nos enorgullecen en nuestro presente. Hoy en día, se han reinventado convertidas en reclamo para visitantes y amantes de la gastronomía. Excavadas en la tierra, muchas se han convertido en restaurantes o salas de cata. En Valdevimbre los paseos por los viñedos y las visitas a bodegas elaboradoras de vinos de la Denominación de Origen León, son paradas imprescindibles que no dejarán indiferente al visitante. También, todo aquel que se acerque a nuestra localidad, debe visitar nuestro Museo del Vino, abierto de jueves a domingo, con entrada a precios reducidos. Otra de nuestras fechas destacadas en el calendario se sitúa en el mes de agosto, con la Fiesta del Vino, la celebración vitivinícola más antigua de Castilla y León. Jornada donde la alegría, la gastronomía y la celebración están muy presentes. En resumen, el vino de Valdevimbre marida tradición y futuro gracias a las bodegas y su apuesta por vinos distintos, por planes diferentes y por su oferta de calidad. Todo ese trabajo ha permitido que la localidad haya experimentado un impulso del turismo vinculado con el mundo del vino, lo que conocemos hoy como enoturismo. Está demostrado que el viñedo genera oportunidades y dinamismo económico allí donde se asienta. De ahí nuestra apuesta decidida por apoyar a este sector Nuestro patrimonio histórico y nuestros paisajes, mutantes por el color que coge el ciclo de la uva, no dejan indiferente. Estamos convencidos de que cada vez más personas se animarán a conocer nuestro municipio y toda su histórica relación con la cultura del vino. Importante también todos los negocios que se pueden impulsar con ese motor económico como restaurantes o alojamientos turísticos. Confiamos en el futuro con optimismo. Aprovecho estas líneas para lanzar una invitación. Valdevimbre ofrece un plan perfecto, que bien merece una escapada para combinar la fiesta local, las cuevas-bodegas y los paseos por el entorno agrario. El paisaje, patrimonio, tradición y gastronomía se unen aquí. ¡Os esperamos! .

