Un lugar ideal para el disfrute de la naturaleza

Rodeada del río Órbigo, Benavides es un lugar ideal para el disfrute. La villa puede presumir de entorno natural, de patrimonio histórico artístico, de actividad comercial y de una exquisita oferta gastronómica. En el plano histórico y patrimonial, la localidad leonesa conserva joyas como la iglesia parroquial de San Martín de Tours que data del siglo XVIII, la ermita levantada en 1965 y que está dedicada al Bendito Cristo, el puente y molino restaurados, el lavadero del Barbadiel, y la fuente de los Ocho Caños fechada en 1914. Además, el Hospital de Órbigo y el paso del Camino de Künig confieren gran tradición histórica. A mayores, paseando por las calles del pueblo se encuentran algunos rincones de interés, como la Plaza Mayor, lugar de encuentro de los vecinos y sede de las fiestas patronales y otros eventos. Otro de los lugares obligados en Benavides son los soportales situados en la avenida del Órbigo

A esos reclamos históricos se une también la oferta paisajística y de espacios para disfrutar de actividades al aire libre. Marcos naturales incomparables donde pasar tiempo de ocio y relax en merenderos, zonas deportivas y áreas para familias. Esta población es perfecta para disfrutar de variadas actividades al aire libre, como el senderismo, ya que allí se encuentran varias rutas que llevarán al caminante conocer bellos rincones y paisajes.

Dentro de las dotaciones municipales, en época estival destaca la piscina de Benavides. Se convierte en un punto de encuentro durante los meses cálidos. Las instalaciones ofrecen zonas infantiles, merenderos y chiringuito. Todo ello a precios muy asequibles, por lo que se convierten en el lugar ideal para familias en busca de frescor y ambiente .

Por otro lado, el municipio cuenta con modernas instalaciones deportivas. Desde un gimnasio municipal, hasta pistas de pádel, pasando por un frontón y velódromo de iniciación. Además, hay áreas verdes y un camping junto al río que permiten disfrutar de actividades al aire libre como trekking, ciclismo y senderismo.

La gran tradición comercial que ha acompañado históricamente a Benavides, sigue muy vigente en los tiempos actuales. La localidad puede presumir de una red activa, variada y de calidad. Suma tres supermercados, varias sucursales bancarias, y un mercadillo semanal con más de siete siglos de historia. Vecinos y visitantes al . Pasear entre los soportales, tiendas y puestos se sumergen en una vida local auténtica.

Ampliar Feria del Dulce en Benavides

Mercado

Benavides puede presumir de contar con uno de los mercados semanales más antiguos de España. Desde que el Rey Fernando IV concediera ese privilegio, el día 28 de agosto de 1306, la localidad lleva más de 700 años celebrando cada jueves su cita comercial. El mercado, en aquella época, nació con el fin de favorecer el intercambio de las distintas comarcas. Siete siglos después esa tradición se mantiene en la calle Conde de Luna, con decenas de puestos en los que se puede encontrar variedad de productos. de calidad que lo convierten en un imprescindible.

Ese sentir comercial histórico se ha completado con otras citas más recientes. Desde hace casi dos décadas, la localidad se ha convertido en el epicentro del dulce. Una cita indispensable que llega el primer fin de semana del mes de septiembre. La Feria del Dulce y Repostería es un referente en el sector y congrega el mejor producto artesano con elaboradores de la zona, pero también del resto de Castilla y León y comunidades limítrofes. Una feria plagada de stands que destilan aroma, tradición y calidad, con una amplia oferta. Dulces que se pueden degustar, conocer y comprar de manera directa, acercando de primera mano el producto y potenciando lo artesano y cercano.

Por otra parte, entre las tradiciones más arraigadas y populares en Benavides, y de las más antiguas de la provincia de León, destaca la procesión del Bendito Cristo de la Vera Cruz. Festividad que se celebra el día 14 de septiembre. Según está documentado, en esa misma fecha del año 1460, se celebraba por primera vez la festividad en Benavides. Además, las banderas que forman parte de la procesión acompañan a la misma desde 1889, otro hecho que la hace singular esta cita religiosa.

Ampliar Procesión del Cristo en Benavides.

El Cristo de la Vera Cruz, durante todos estos siglos, ha sido venerado fervientemente por los vecinos de Benavides. En la actualidad, la procesión se complementa con varios días con una programación que incluye un nutrido número de actividades lúdicas y festivas.

Otra de las citas ineludible en el calendario de la localidad es, sin lugar a dudas, la Semana Santa. Una programación repleta de procesiones por parte de las cofradías, y la escenificación viviente del Viacrucis. Entre todas, destaca la Santa Urna que data de entre los siglos XVII y XVII, da nombre La Cofradía del Cristo Yacente de la Santa Urna y preside la procesión del Entierro del Viernes Santo.

Esperanza Marcos, alcaldesa: Tradiciones arraigadas Esperanza Marcos Nuestra historia está marcada por las tradiciones, muy antiguas y arraigadas. En Benavides, generación tras generación, hemos mantenido vivo nuestro patrimonio inmaterial. Sin duda, un amplio y valioso legado. Me gustaría destacar la Procesión del Cristo de la Vera Cruz, con 565 años de tradición. Cada 14 de septiembre, vivimos un momento muy especial, con una profunda y arraigada devoción, gracias a un acto que posee singularidades diferenciadoras. Se trata de la procesión más antigua, más tradicional y popular de la provincia de León y posiblemente una de las más antiguas de toda España. Orgullosos también nos sentimos de nuestro mercado semanal, con más de siete siglos de vida, que se celebra todos los jueves del año desde 1306. La Semana Santa es otro de nuestros momentos destacados a lo largo del año, y que se convierte también en reclamo para visitantes. Procesiones por parte de las cofradías y la escenificación viviente del Viacrucis, son algunos de los actos que nadie se puede perder en esa época de Pasión. Más allá de estas actividades destacadas y que quedan marcadas en rojo en el calendario, el municipio cuenta con importantes atractivos que se mantienen durante todo el año. Reclamos como nuestro privilegiado entorno natural, donde se puede hacer senderismo y disfrutar de las actividades al aire libre. Nuestro patrimonio que conserva joyas monumentales y de arquitectura popular. Asimismo, desde el Ayuntamiento de Benavides hemos trabajado para dotar de unas buenas instalaciones tanto deportivas como las piscinas de verano. Servicios que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y también que las personas que nos visiten se vayan satisfechas y con ganas de volver hasta nuestra localidad. En conclusión, son muchas las razones que hacen de Benavides un destino a elegir. Pero, desde luego, si hay algo que destacar en nuestro municipio, es su gente. Los habitantes del pueblo, activos, hospitalarios y siempre dispuestos a colaborar y acoger a todos los que llegan hasta aquí. Os esperamos con los brazos abiertos para que descubráis nuestro patrimonio artístico, nuestras tradiciones, en las que es importante también destacar la Feria del Dulce y la Repostería, el primer fin de semana de Septiembre. Argumentos no faltan para conocer y querer a Benavides.

