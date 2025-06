Joarilla de las Matas: Entre cachas, pendones y música rural

Manuel Alejandro Robles, alcalde: «Necesitamos sacar el tráfico pesado de los pueblos»

Manuel Alejandro Robles Fernández.

En el sudeste de la provincia de León hay un pequeño municipio: Joarilla de las Matas, San Miguel de Montañán y Valdespino Vaca. Estamos ubicados dentro de lo que llamáis 'La España Vaciada', esas zonas rurales que han experimentado una fuerte despoblación debido al éxodo rural. En nuestro municipio, actualmente hay 250 vecinos, aunque hace cincuenta años atrás había 1.300 habitantes. Nuestros pueblos viven básicamente de la agricultura y la ganadería, aunque la mayoría de los que aquí han echado raíces son pensionistas.

Contamos con tres iglesias, dos ermitas, dos bares y una farmacia, todo muy bien atendido por vecinos que apuestan por el medio rural.

En los últimos años los campos agrícolas del municipio han vivido una profunda transformación. Hemos pasado del secano al regadío, con todo lo que eso representa. Aunque en lo que hemos ido para atrás, pero muy para atrás, es en el tema de la comunicación por carretera. El estado de estas vías es lamentable. Necesitamos unas infraestructuras acordes a la nueva realidad del regadío. Al año, pasan por nuestros caminos 7.000 camiones que portan el peso de cuarenta toneladas. En nuestros pueblos, estamos muy expuestos a que ocurran accidentes graves debido a estas circunstancias. Estoy seguro de que ocurrirán y entonces todos los lamentaremos.

Otro problema que acarrean estas vías agropecuarias es que los agricultores no pueden sacar sus cosechas. Los caminos no están en condiciones para el tránsito de la maquinaria actual, están adecuados para las épocas en las que se cosechaba con mulos y ganado. En esto considero que no tenemos ningún apoyo de las instituciones que gestionan el ámbito por encima del municipio y creo que deberían involucrarse más.

Además, el trayecto de carretera hasta Sahagún como centro comercial se hace muy incómodo por la estrechez de la vía y el malísimo estado de la carretera.

Desde el Consistorio queremos que las personas mayores que no tienen coche, puedan contar con un transporte público gratuito y que puedan hacerlo con horarios que les permitan llegar y retornar a tiempo. Por ejemplo, para evitar hacerse las pruebas analíticas sin andar corriendo o recurriendo a taxis o favores de otros vecinos que les puedan acercar al centro de salud o a las consultas.