Fabero, dinamizar el municipio a través de los proyectos

María Paz Martínez Ramón, alcaldesa: «Es un orgullo ser la semilla y un referente en la minería»

María Paz Martínez.

El Ayuntamiento de Fabero trabaja cada día para reconvertir a este antiguo municipio minero en uno con prosperidad económica y empleo. Por este motivo, hay varias acciones que hemos implementado de las cuales me siento muy orgullosa. Por un lado, desde el Consistorio hemos conseguido durante estos años una convivencia pacífica que venía de un periodo convulso. Hemos unido otra vez al pueblo gracias a que hemos puesto por delante los intereses del municipio frente a los particulares. Por otra parte, hemos logrado el nombramiento como Bien de Interés Cultural (BIC) a la cuenca minera de Fabero, con categoría de Conjunto Etnológico en el Bierzo. Hemos puesto nuestra historia en lo más alto, y eso nos hace sentirnos muy orgullosos. Ahora, el sonido de la sirena en el Pozo Julia, ya no nos trae recuerdos negativos. En la actualidad, ese repicar se identifica con las visitas que llegan a nuestro municipio y con el cambio económico al que nos hemos adaptado. El Pozo Julia es un referente del patrimonio industrial minero de Castilla y León y de España. Cuenta con su propia agenda de actividades. Y en el año 2024 atrajo a más de 11.000 visitantes. Está en continuo desarrollo porque somos la semilla de la minería y un referente. Y eso, es motivo de orgullo para nosotros. Desde el Consistorio, consideramos que las instituciones no han sido conscientes de lo que suponía el cierre total de la minería sin tener ninguna alternativa económica. Pero en Fabero nos gustan los retos y lo hemos asumido como uno. Estamos tirando del carro, aunque hay que hacer una discriminación positiva hacia los municipios de las cuencas. Necesitamos que las instituciones nos ayuden a seguir trabajando en otras alternativas.