La Diputación de Burgos impulsa la industria y el patrimonio en un enclave con futuro

Es la provincia que más ayuntamientos y municipios tiene en España. Burgos aglutina a 371 municipios y más de 1.200 núcleos de población. Además, se trata de la séptima provincia con menos tasa de paro y la décima en renta per cápita del país. Por lo tanto, puede presumir de ser un territorio de oportunidades, referente en el sector de la industria y que atesora una enorme y grandioso patrimonio histórico artístico que se convierte en reclamo para miles de visitantes durante todo el año. Esas son dos de las principales fortalezas que convierten a la provincia de Burgos en un territorio de presente y de futuro, plagado de oportunidades.

Referente en Castilla y León, sus principales ciudades: Burgos, Aranda y Miranda se sitúan como el segundo, tercer y cuarto polo industrial de la región, respectivamente. Una industria que genera empleo y riqueza, aglutinando a una gran diversidad de sectores, con algunas de las multinacionales más punteras en el panorama internacional.

La belleza patrimonial y paisajística es otro de los atractivos indiscutibles de la provincia de Burgos. De norte a sur y de este a oeste, ofrece numerosos reclamos que conforman partes destacadas de la historia. Destacan los tres Patrimonios de la Humanidad que se dan cita en la provincia. La catedral de Burgos, el Camino de Santiago en su tramo por el enclave burgalés y el Yacimiento de Atapuerca. Lugares llenos de historia y de vivencias que suponen una experiencia que va mucho más allá del turismo.

Dentro de las numerosas iniciativas puestas en marcha en la actualidad desde la Diputación de Burgos, destacan dos grandes proyectos que se sitúan geográficamente en el norte y en el sur. El primero de ellos, corresponde al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino para paliar los efectos del cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. La clausura de la planta energética supuso un enorme varapalo para una zona que quedó muy afectada en materia económica y de empleo. El objetivo del plan es regenerar y dinamizar ese enclave a través de su patrimonio ambiental, artístico y social. En esos tres ámbitos se han desarrollado múltiples inversiones convirtiendo a sus pueblos en una foco de atracción de visitantes y turistas, pero también de generación de economía, empleo y riqueza.

Entre las iniciativas se han puesto en marcha observatorios de aves en Quintanaelez, Pancorbo, Santa María de Garoña, Oña, San Zadornil y Tartalés de Cilla, se han adecuado caminos como vías ciclistas y se ha impulsado la fabricación y suministro de una embarcación electrosolar de 60 plazas con destino a paseo fluvial por el Embalse de Sobrón, con presupuesto de 408.000 euros, en colaboración con el Ayuntamiento de Valle de Tobalina. También una embarcación, el suministro de 51 bicicletas eléctricas para alquiler en varios emplazamientos y la realización de consultorías en sostenibilidad energética para establecimientos turísticos. Asimismo, se ha procedido a la adecuación del albergue juvenil en Busto de Bureba, la construcción del Albergue de la Naturaleza en el edificio anexo a la Casa del Parque de San Zadornil, la creación de tres áreas de autocaravanas, y la instalación de vías ferratas en Oña, Pancorbo, Tobera, Bozoó y Silanes que convertirán el territorio en un referente nacional.

En la zona opuesta, en el sur de la provincia, se sitúa el segundo Plan de Sostenibilidad Turística en Destino promovido por la Diputación de Burgos. En concreto, en la localidad de Peñalba de Castro, en la ciudad romana de Clunica Sulpicia, la única ciudad de todo occidente que no tiene nada edificado encima.

La construcción del centro de recepción de visitantes y la musealización es una de las iniciativas más ambiciosas y llamativas que verán las luz de forma inminente. Además, se incluye un proyecto de caminos y senderos que facilitará la visita a Clunia, con una conexión y reestructuración del teatro con el centro de recepción de visitantes y con el foro de la ciudad. La creación del nuevo pabellón de guardas para el yacimiento arqueológico de Clunia y la puesta en valor del foro de la ciudad romana son otras de las iniciativas que se plantean en ese enclave que atesora siglos de historia. El proyecto trabaja también en la mejora de la eficiencia energética, con el fomento de medidas de eficiencia energética en alumbrado público, impulso a la movilidad turística sostenible a través del uso de bicicletas eléctricas, fomento del uso del vehículo eléctrico en el destino, y apoyo a la implantación de medidas de sostenibilidad energética en empresas turísticas.

Sin duda, se trata de dos grandes proyectos entorno al patrimonio que pretenden fomentar focos de riqueza, inversión y generación de empleo, con el reto de que la provincia de Burgos siga siendo una tierra de oportunidades. Dos actuaciones que demuestran el trabajo diario para la lucha por el reto demográfico a través de actuaciones que combatan la despoblación. Iniciativas que se conviertan en soluciones para que empresas, emprendedores y trabajadores pongan en marcha su proyecto económico o de vida en algún punto de la provincia que cuenta con un mayor número de municipios y enclaves dentro de la geografía española.

Burgos es vino Promoción de las zonas vitivinícolas burgalesas. La Diputación trabaja para convertir a Burgos en destino turístico puntero en cuanto al vino. Ese es el objetivo de la campaña 'Burgos es Vino' que se desarrolla a través de Burgos Alimenta. La iniciativa pretende poner en valor a las comarcas vitivinícolas de la provincia: Ribera del Duero y Arlanza. Para ello, se realizan una gran variedad de actividades que promocionan los vinos burgaleses para fomentar su consumo en el global de la provincia. Durante el verano, se han realizado catas en numerosas localidades.

Borja Suárez, presidente de la Diputación: «El PSTD de Garoña convierte el entorno en destino de turismo activo y de naturaleza» Borja Suárez. El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Garoña, financiado por la Unión Europea- Next Generation', es una de las iniciativas más ambiciosas que está desarrollando la Diputación de Burgos en busca de un modelo turístico basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial. Afecta a 23 municipios situados en los territorios de Las Merindades y Bureba-Ebro y contempla el desarrollo de 18 acciones a ejecutar en tres anualidades (2023–2025) diferenciadas en cuatro ejes programáticos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad. Su presupuesto total es de más de 3.200.000 euros que están financiados con 2.873.560 euros de fondos europeos. Las inversiones han permitido la instalación de una red de observatorios de aves tanto rapaces como forestales y acuáticas con el objetivo de acercar al público general este tipo de actividad en la que la provincia de Burgos ocupa un lugar destacado entre los profesionales de la ornitología. En el ámbito del fomento del cicloturismo se ha acometido la adecuación de caminos como vías ciclistas, y la compra de 51 Bicicletas Eléctricas para alquiler en seis ubicaciones: Oña, Cubo de Bureba, Frías, Santa Gadea, Pancorbo y Busto de Bureba. El turismo activo también es protagonista a través de la instalación de vías ferratas en Oña, Pancorbo, Tobera, Bozoó y Silanes que convertirán el territorio en un referente nacional de este tipo de infraestructuras. Sin duda, uno de los mayores atractivos lo constituye la embarcación electrosolar de 60 plazas con destino a paseo fluvial por el Embalse de Sobrón que gestiona el Ayuntamiento de Valle de Tobalina. El recorrido de una hora de duración permite conocer, desde otra perspectiva, la riqueza natural y paisajística de este enclave. Si hablamos de servicios de estancia y alojamiento la construcción de un nuevo Albergue de la Naturaleza en el edificio anexo a la Casa del Parque de San Zadornil, permite completar la oferta de restauración del conocido como Nueva York de los bosques. Para ordenar y dotar de servicios adecuados a las autocaravanas se han creado tres nuevas áreas en el entorno del Parque Natural Montes Obarenes San Zadornil. Una nueva plataforma digital de gestión turística inteligente del destino con chatbot y planificador de viajes, que incluye, además, la instalación de siete pantallas interactivas, diez contadores y aforadores de personas, seis gafas de realidad virtual y cinco tablets para oficinas de turismo es la gran apuesta a nivel tecnológico. Fruto del plan de marketing y del estudio de reputación online del destino se ha abordado la creación, promoción y comercialización de productos turísticos. Esta permitirá poner en valor los diferentes recursos generados por las actuaciones del PSTD llevadas a cabo hasta el momento. En este caso los alojamientos y empresas turísticas son los principales destinatarios directos como lo fueron en el caso de las consultorías en sostenibilidad energética y los cuatro cursos de formación en materias como nuevas tecnologías, desarrollo sostenible en espacios naturales protegidos. Emprendimiento y gestión de calidad. La promoción del destino mediante creadores de contenido y una campaña en autocares de ALSA han sido dos acciones muy bien valoradas. Muchas de las actuaciones acometidas a modo de proyecto piloto permitirán evaluar su extensión al resto de la provincia en la línea marca de convertirla en un destino turístico sostenible e inteligente.