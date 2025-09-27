El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juega con El Norte

Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?

Primera entrega del juego que demostrará si tienes ojo de águila y cazas las imágenes al vuelo

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 12:17

¿Hasta qué grado conoces Valladolid desde otro punto de vista? A continuación te presentamos varias imágenes aéreas de Valladolid y el desafío está en identificar qué se ve en cada una de estas fotografías.

1 de 10

¿Qué es esa zona de árboles?

¿Qué es esa zona de árboles?

2 de 10

¿Qué se ve en esta foto?

¿Qué se ve en esta foto?

3 de 10

¿De qué barrio se trata?

¿De qué barrio se trata?

4 de 10

¿De qué plaza de trata?

¿De qué plaza de trata?

5 de 10

¿Qué calle es?

¿Qué calle es?

6 de 10

¿Dónde es esta zona de Valladolid?

¿Dónde es esta zona de Valladolid?

7 de 10

¿De qué barrio se trata?

¿De qué barrio se trata?

8 de 10

¿En qué barrio estamos?

¿En qué barrio estamos?

9 de 10

¿Qué zona de Valaldolid es esta?

¿Qué zona de Valaldolid es esta?

10 de 10

¿Qué se ve en esta foto?

¿Qué se ve en esta foto?

elnortedecastilla Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?

Valladolid a vista de pájaro: ¿sabes identificar qué se ve en la foto?