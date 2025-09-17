Juega con El Norte
¿Cuánto sabes sobre el incendio que arrasó Valladolid en 1561?
Hace casi 500 años un terrible incendio detruyó una buena parte de la ciudad
Ángela Zangróniz
Valladolid
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:13
En 1561 la ciudad de Valladolid se vio asolada por un gran incendio que arrasó con una buena parte de la ciudad. Muchas personas perdieron sus casas y sus negocios y tuvieron que reinventarse hasta que finalizaron las labores de reconstrucción de la zona. ¿Sabes cómo se inició el fuego? ¿Conoces cuántas casas fueron arrasadas por el fuego? ¿Murió alguna persona?
