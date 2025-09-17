El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juega con El Norte

¿Cuánto sabes sobre el incendio que arrasó Valladolid en 1561?

Hace casi 500 años un terrible incendio detruyó una buena parte de la ciudad

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:13

En 1561 la ciudad de Valladolid se vio asolada por un gran incendio que arrasó con una buena parte de la ciudad. Muchas personas perdieron sus casas y sus negocios y tuvieron que reinventarse hasta que finalizaron las labores de reconstrucción de la zona. ¿Sabes cómo se inició el fuego? ¿Conoces cuántas casas fueron arrasadas por el fuego? ¿Murió alguna persona?

1 de 10

¿Cuántos días duró el incendio?

¿Cuántos días duró el incendio?

2 de 10

¿Cuál es la causa oficial del incendio?

¿Cuál es la causa oficial del incendio?

3 de 10

¿Cuál es la teoría no oficial, creída por muchos, de las causas del incendio?

¿Cuál es la teoría no oficial, creída por muchos, de las causas del incendio?

4 de 10

¿Cuántas personas se cree que murieron en el incendio?

¿Cuántas personas se cree que murieron en el incendio?

5 de 10

¿Qué zona de Valladolid fue la principal afectada?

¿Qué zona de Valladolid fue la principal afectada?

6 de 10

¿Cuánto tiempo tardaron en reconstruirse las zonas afectadas?

¿Cuánto tiempo tardaron en reconstruirse las zonas afectadas?

7 de 10

¿Qué elementos novedosos se incorporaron con la reconstrucción de la zona?

¿Qué elementos novedosos se incorporaron con la reconstrucción de la zona?

8 de 10

¿Quién gobernaba en la ciudad cuando se produjo el incendio?

¿Quién gobernaba en la ciudad cuando se produjo el incendio?

9 de 10

¿Cómo creyó la gente que se pudo sofocar el incendio?

¿Cómo creyó la gente que se pudo sofocar el incendio?

10 de 10

¿Cuántas casas se cree que fueron afectadas por el incendio?

¿Cuántas casas se cree que fueron afectadas por el incendio?

elnortedecastilla ¿Cuánto sabes sobre el incendio que arrasó Valladolid en 1561?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla ¿Cuánto sabes sobre el incendio que arrasó Valladolid en 1561?

¿Cuánto sabes sobre el incendio que arrasó Valladolid en 1561?