¿Cuánto sabes de estas mujeres vallisoletanas ilustres?

Un busto en bronce de la escritora, obra de Francisco Barón, luce en el Campo Grande desde el 3 de junio de 1989, día en el que Rosa Chacel cumplía 90 años. Murió en Madrid en 1994 y fue enterrada en el Panteón de Personas Ilustres del Cementerio El Carmen de Valladolid. Dos años después, en 1996, se inauguró otro monumento en honor a la vallisoletana, en la plaza del Poniente, obra de Luis Santiago Pardo.