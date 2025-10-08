El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

¿Cuánto sabes de estas mujeres vallisoletanas ilustres?

Te retamos con diez preguntas sobre mujeres ligadas a la ciudad del Pisuerga que han pasado a la historia

Valladolid

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:02

La historia de Valladolid se ha forjado con muchos nombres femeninos. Algunos muy reconocidos, otros caídos en el olvido. Te retamos a poner a prueba tus conocimientos sobre diez mujeres que han dejado un gran legado en la ciudad y que han pasado a la posteridad. ¡Comenzamos!

1 de 10

¿En qué lugar de Valladolid hay una escultura en honor a la escritora Rosa Chacel?

2 de 10

¿Quién fue Marina de Escobar?

3 de 10

¿En qué calle se ubicaba la casa natal de Concha Velasco?

4 de 10

Poco se sabe de la vida de la ilustre vallisoletana Beatriz Bernal, cuyo nombre cayó en el olvido en los últimos años. Nació en Valladolid entre 1501 y 1504. Murió entre 1562 y 1586 y fue enterrada en la Iglesia de San Pablo. ¿Quién fue?

5 de 10

Uno de los papeles más famosos de la actriz vallisoletana Lola Herrera es el de es Carmen Sotillo, Menchu, protagonista de la obra teatral Cinco horas, de Mario de Miguel Delibes. Se despidió de este personaje en 2022, tras haberlo interpretado durante...

6 de 10

Paulina Harriet nació en Francia pero se trasladó a Valladolid con su esposo, Juan Dibildos. En 1884, gracias a la iniciativa ya aportación económica de Paulina Harriet, se fundó el colegio vallisoletano...

7 de 10

La deportista vallisoletana Miriam Blasco se convirtió en la primera mujer española en ganar una medalla de oro olímpica en los juegos de Barcelona de 1992. ¿En qué deporte fue?

8 de 10

Guillermina Martínez Cabrejas pasaría a la historia como Mariemma. Bailarina y coreógrafa, ganó galardones como el Premio Nacional de Danza o la Medalla Johann Strauss. Nació en 1917 en...

9 de 10

¿En qué año las mujeres ocuparon cargos de concejalas por primera vez en el Ayuntamiento de Valladolid?

10 de 10

¿Quién fue María Teresa Íñigo de Toro?

