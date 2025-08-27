¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?

La tradicional Óptica Iris cerró las puertas de su negocio ubicado en la Plaza Mayor de Valladolid después de más de 80 años de trabajo. A mediados de 2023 saltó la noticia de que Starbucks, la cadena de cafeterías más famosa del mundo, estaba en trámites para abrir uno de sus locales en la ciudad pero su apertura no se materializó hasta comienzos de 2024.