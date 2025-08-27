El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?

Te proponemos diez preguntas para averiguar si sabes que negocios existían antiguamente

Ángela Zangróniz

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:35

La Plaza Mayor de Valladolid se ha convertido en el hogar de un sin fin de nuevos negocios. Algunas de las franquicias más importantes del país han abierto sus establecimientos en el centro de la ciudad, pero ¿recuerdas cuáles eran los comercios familiares que había antes en este espacio?

Antes de la llegada de la cadena de comida rápida mexicana Taco Bell había un restaurante, ¿sabes cuál era?

Antes de la llegada de la cadena de comida rápida mexicana Taco Bell había un restaurante, ¿sabes cuál era?

La cadena de cafeterías más grande del mundo Starbucks ha abierto recientemente un establecimiento la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Te acuerdas de qué negocio había antes?

La cadena de cafeterías más grande del mundo Starbucks ha abierto recientemente un establecimiento la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Te acuerdas de qué negocio había antes?

Los famosos cruasanes de Manolo Bakes aterrizaron en el centro de la ciudad en el año 2022, pero antes el establecimiento tenía otro uso, ¿te acuerdas de cuál era?

Los famosos cruasanes de Manolo Bakes aterrizaron en el centro de la ciudad en el año 2022, pero antes el establecimiento tenía otro uso, ¿te acuerdas de cuál era?

Este establecimiento es un punto de encuentro para los más jóvenes de la ciudad. ¿Sabes qué negocio había antes en el Burger King de la Plaza Mayor?

Este establecimiento es un punto de encuentro para los más jóvenes de la ciudad. ¿Sabes qué negocio había antes en el Burger King de la Plaza Mayor?

En la actualidad es una tienda de ropa de moda íntima masculina, pero en su pasado se vendían cosas diferentes. ¿Recuerdas qué negocio había antes?

En la actualidad es una tienda de ropa de moda íntima masculina, pero en su pasado se vendían cosas diferentes. ¿Recuerdas qué negocio había antes?

Una de las cadenas de aceitunas y encurtidos más importantes del país llegó a la Plaza Mayor de Valladolid a mediados del año 2020. ¿Te acuerdas de qué negocio había antes?

Una de las cadenas de aceitunas y encurtidos más importantes del país llegó a la Plaza Mayor de Valladolid a mediados del año 2020. ¿Te acuerdas de qué negocio había antes?

Una de las marcas más famosas de yogur helado se asentó hace un año en la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Qué comercio había anteriormente?

Una de las marcas más famosas de yogur helado se asentó hace un año en la Plaza Mayor de Valladolid. ¿Qué comercio había anteriormente?

Una de las comidas más tradicionales de Asia es el plato principal de este negocio, pero hace no mucho había otro protagonista. ¿Eres capaz de recordar de qué se trataba?

Una de las comidas más tradicionales de Asia es el plato principal de este negocio, pero hace no mucho había otro protagonista. ¿Eres capaz de recordar de qué se trataba?

La cadena de hamburguesas Berty's Burguer aterrizó en octubre de 2024 en un amplio y céntrico local de Valladolid. ¿Había otro negocio antes?

La cadena de hamburguesas Berty's Burguer aterrizó en octubre de 2024 en un amplio y céntrico local de Valladolid. ¿Había otro negocio antes?

¿Sabes a qué negocio va a sustituir la franquicia Miniso?

¿Sabes a qué negocio va a sustituir la franquicia Miniso?

