¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
Te proponemos diez preguntas para averiguar si sabes que negocios existían antiguamente
Ángela Zangróniz
Valladolid
Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:35
La Plaza Mayor de Valladolid se ha convertido en el hogar de un sin fin de nuevos negocios. Algunas de las franquicias más importantes del país han abierto sus establecimientos en el centro de la ciudad, pero ¿recuerdas cuáles eran los comercios familiares que había antes en este espacio?
