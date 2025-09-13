De la primera vez de Aitana a las prisas de C. Tangana: ¿cuánto sabes de los conciertos de fiestas en Valladolid?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

Los conciertos de la Plaza Mayor son un clásico de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo (y antes de San Mateo) dan mucho juego. Y si no, aquí está este quiz, para comprobar si recuerdas algunas de las curiosidades desatadas por los recitales celebrados en el principal escenario de la ciudad.



















1 de 10 ¿Qué dúo musical acostumbraba a cerrar las fiestas de Valladolid durante años? Pimpinela Candeal era un clásico del útlimo día de fiestas en la Plaza Mayor. Andy y Lucas Candeal era un clásico del útlimo día de fiestas en la Plaza Mayor. La Carraca Candeal era un clásico del útlimo día de fiestas en la Plaza Mayor. Candeal Candeal era un clásico del útlimo día de fiestas en la Plaza Mayor. 2 de 10 ¿Qué banda actuó como telonera de La Unión en las fiestas del año 2000 en la Plaza Mayor? Celtas Cortos Amaral Greta y los Garbo Los Pichas 3 de 10 ¿Quién de estos compañeros no actuó junto a Aitana en 2018 durante un concierto de OT en la Plaza Mayor? Cepeda Ana Guerra Amaia Roi 4 de 10 ¿A qué famosa cantante invitó Carlos Baute a subirse al escenario con él, en una sorpresa durante su concierto del año 2009 en la Plaza Mayor? Chenoa Marta Sánchez y Carlos Baute cantaron en 2009 una de las canciones más famosas ese verano, 'Colgado en tus manos'. Gloria Trevi Marta Sánchez y Carlos Baute cantaron en 2009 una de las canciones más famosas ese verano, 'Colgado en tus manos'. Marta Sánchez Marta Sánchez y Carlos Baute cantaron en 2009 una de las canciones más famosas ese verano, 'Colgado en tus manos'. Malú Marta Sánchez y Carlos Baute cantaron en 2009 una de las canciones más famosas ese verano, 'Colgado en tus manos'. 5 de 10 En 2008, Pablo López actuó por primera vez en las fiestas de Valladolid, junto a sus compañeros de 'Operación triunfo'. ¿Quién ganó la edición en la que participó el malagueño? Edurne Virginia Maestro Manuel Carrasco Lorena Gómez 6 de 10 ¿Cuántas veces ha actuado Raphael en la Plaza Mayor durante este siglo XXI? Dos Raphael ha actuado en los años 2011, 2018 y 2024 en la Plaza Mayor, pero también ha visitado las fiestas en 2009 (en la plaza de toros) y en 2006 (en San Benito). Tres Raphael ha actuado en los años 2011, 2018 y 2024 en la Plaza Mayor, pero también ha visitado las fiestas en 2009 (en la plaza de toros) y en 2006 (en San Benito). Cuatro Raphael ha actuado en los años 2011, 2018 y 2024 en la Plaza Mayor, pero también ha visitado las fiestas en 2009 (en la plaza de toros) y en 2006 (en San Benito). Cinco Raphael ha actuado en los años 2011, 2018 y 2024 en la Plaza Mayor, pero también ha visitado las fiestas en 2009 (en la plaza de toros) y en 2006 (en San Benito). 7 de 10 ¿Cómo se llamaba la gira con la que Miguel Ríos reventó la Plaza Mayor en 1982? Qué noche la de aquel año Bienvenidos Hijos del rock and roll Rock&Ríos 8 de 10 Un año antes, en 1981, Miguel Ríos también actuó en las fiestas de Valladolid y, para animar al publico, soltó una frase recogida por la crónica de El Norte de Castilla. ¿Qué dijo? Si Valladolid no canta, me bajo Esto no es un concierto de María Dolores Pradera Necesito vuestro apoyo, compañeros Me dijeron que Valladolid era una ciudad fría, pero no pensé que tanto 9 de 10 ¿Qué cantantes compartieron velada en 2010 durante las fiestas de Valladolid? Malú y Manuel Carrasco Malú y David de María David de María y Chenoa Antonio Orozco y Vanesa Martín 10 de 10 ¿Cuánto duró el concierto de C. Tangana en las fiestas del año 2018? 54 minutos 64 minutos 84 minutos 124 minutos Compartir mi resultado De la primera vez de Aitana a las prisas de C. Tangana: ¿cuánto sabes de los conciertos de fiestas en Valladolid? WhatsApp

