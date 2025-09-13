Juega con El Norte
De la primera vez de Aitana a las prisas de C. Tangana: ¿cuánto sabes de los conciertos de fiestas en Valladolid?
El juego de esta semana está vinculado con las actuaciones de la Plaza Mayor... a ver cuánto recuerdas de alguno de los recitales más importantes de ferias
Valladolid
Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:28
Los conciertos de la Plaza Mayor son un clásico de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo (y antes de San Mateo) dan mucho juego. Y si no, aquí está este quiz, para comprobar si recuerdas algunas de las curiosidades desatadas por los recitales celebrados en el principal escenario de la ciudad.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.