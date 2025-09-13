El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

De la primera vez de Aitana a las prisas de C. Tangana: ¿cuánto sabes de los conciertos de fiestas en Valladolid?

El juego de esta semana está vinculado con las actuaciones de la Plaza Mayor... a ver cuánto recuerdas de alguno de los recitales más importantes de ferias

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:28

Los conciertos de la Plaza Mayor son un clásico de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo (y antes de San Mateo) dan mucho juego. Y si no, aquí está este quiz, para comprobar si recuerdas algunas de las curiosidades desatadas por los recitales celebrados en el principal escenario de la ciudad.

1 de 10

¿Qué dúo musical acostumbraba a cerrar las fiestas de Valladolid durante años?

2 de 10

¿Qué banda actuó como telonera de La Unión en las fiestas del año 2000 en la Plaza Mayor?

3 de 10

¿Quién de estos compañeros no actuó junto a Aitana en 2018 durante un concierto de OT en la Plaza Mayor?

4 de 10

¿A qué famosa cantante invitó Carlos Baute a subirse al escenario con él, en una sorpresa durante su concierto del año 2009 en la Plaza Mayor?

5 de 10

En 2008, Pablo López actuó por primera vez en las fiestas de Valladolid, junto a sus compañeros de 'Operación triunfo'. ¿Quién ganó la edición en la que participó el malagueño?

6 de 10

¿Cuántas veces ha actuado Raphael en la Plaza Mayor durante este siglo XXI?

7 de 10

¿Cómo se llamaba la gira con la que Miguel Ríos reventó la Plaza Mayor en 1982?

8 de 10

Un año antes, en 1981, Miguel Ríos también actuó en las fiestas de Valladolid y, para animar al publico, soltó una frase recogida por la crónica de El Norte de Castilla. ¿Qué dijo?

9 de 10

¿Qué cantantes compartieron velada en 2010 durante las fiestas de Valladolid?

10 de 10

¿Cuánto duró el concierto de C. Tangana en las fiestas del año 2018?

