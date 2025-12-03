El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un paseo por la Navidad de Valladolid: ¿conoces sus tradiciones y las novedades de este año?

Te proponemos diez preguntas sobre los detalles que engalanan la ciudad en estas fechas

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:02

Valladolid ya huele a castañas asadas, sabe a chocolate caliente con churros y suena a villancicos. Las principales calles están tejidas de lado a lado con luces y adornos que anticipan la llegada de la Navidad y que se iluminan por la noche desde el pasado 27 de noviembre. La ciudad atesora tradiciones navideñas como el Árbol de los Deseos, el carrusel de la Plaza Mayor o el mercado artesanal, a las que suman este año varias novedades para tratar de hacer de esta una Navidad especial para los vallisoletanos. ¿Conoces los detalles que conforman el espíritu navideño de Valladolid? Compruébalo con estas diez preguntas:

1 de 10

¿Cuántos puntos led iluminan la Navidad de Valladolid?

2 de 10

Una de las atracciones principales para los más pequeños en estas fechas es el carrusel de caballitos de dos pisos que gira en la Plaza Mayor de Valladolid desde hace ya 27 años y cuya decoración, de estilo victoriano, está inspirada en la literatura, concretamente en...

3 de 10

¿Qué forma recrean las novedosas luces de la Plaza de San Pablo?

4 de 10

En la calle de Santiago se mantienen las luces con forma de...

5 de 10

¿En qué céntricos lugares se realiza un espectáculo de luz y sonido?

6 de 10

Como novedad, este año se ha instalado una estrella y una luna de tamaño gigante respectivamente en las plazas de...

7 de 10

¿Cuánto mide el tradicional árbol de los deseos de la Plaza Mayor?

8 de 10

En la Plaza de Fuente Dorada se ha instalado un pórtico de acceso por la calle Ferrari con colores verdes y dorados para dar paso a un adorno gigante por cuyo interior puede transitarse. Se trata de...

9 de 10

¿Qué deportista vallisoletana ha apretado este año el botón que encendía e inauguraba las luces de navidad de Valladolid junto al alcalde Jesús Julio Carnero?

10 de 10

Una de las tradiciones de la Navidad Vallisoletana es el mercado artesanal que cada año se instala en la Plaza Mayor que este año cuenta con dos puestos más que el anterior, un total de...

