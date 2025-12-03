Un paseo por la Navidad de Valladolid: ¿conoces sus tradiciones y las novedades de este año?
Te proponemos diez preguntas sobre los detalles que engalanan la ciudad en estas fechas
Valladolid
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:02
Valladolid ya huele a castañas asadas, sabe a chocolate caliente con churros y suena a villancicos. Las principales calles están tejidas de lado a lado con luces y adornos que anticipan la llegada de la Navidad y que se iluminan por la noche desde el pasado 27 de noviembre. La ciudad atesora tradiciones navideñas como el Árbol de los Deseos, el carrusel de la Plaza Mayor o el mercado artesanal, a las que suman este año varias novedades para tratar de hacer de esta una Navidad especial para los vallisoletanos. ¿Conoces los detalles que conforman el espíritu navideño de Valladolid? Compruébalo con estas diez preguntas: