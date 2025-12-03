Un paseo por la Navidad de Valladolid: ¿conoces sus tradiciones y las novedades de este año?

El espectáculo de la calle Santiago tendrá dos pases diarios del 27 de noviembre al 18 de diciembre a las 19:30 y 20:45 y añadirá un pase a las 18:30 del 4 al 8 de diciembre, el 12 y 13 de diciembre y del 19 de diciembre al 6 de enero. El de la Plaza Portugalete contará con ​d​os pases diarios del 27 de noviembre al 17 de diciembre de 2025 a las 19:00 y 20:00 y​ añadirá otro a las 21:15 del 4 al 8 de diciembre, el 12 y 13 de diciembre y del 21 de diciembre al 6 de enero​. Además, tendrá un pase a las 22:00h el 18 de diciembre y a las 21:45h los días 19 y 20 de diciembre.