La huella de la Inquisición en Valladolid: hogueras, cárceles y escondrijos

Agustín de Cazalla fue clérigo, humanista y erasmista. Hijo de un contador real y de Leonor de Vivero, estudió artes en el colegio de San Pablo con Bartolomé de Carranza. Fue capellán real de Carlos I y le acompañó en sus viajes por Europa, donde conoció las ideas protestantes. Su regreso a Valladolid, después de pasar unos meses en Salamanca, provocó «un verdadero tumulto» y predicaba todos los viernes en la iglesia de Santiago. Fue uno de los impulsores del grupo de sesenta herejes de Valladolid.