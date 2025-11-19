La huella de la Inquisición en Valladolid: hogueras, cárceles y escondrijos
Te proponemos diez preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre esta oscura época
Valladolid
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:58
Hace unos 200 años que desapareció la Inquisición y, con esta institución, uno de los periodios más siniestros de la historia, que duró nada menos que tres siglos y medio. Valladolid fue un importante epicentro de este tribunal eclesiástico y, aún hoy, perdura un rastro de su existencia en edificios, lugares que acogieron escalofriantes autos de fe y registros de sus víctimas. Lo condensamos en estas diez preguntas, ¿te atreves a responderlas?