La huella de la Inquisición en Valladolid: hogueras, cárceles y escondrijos

Te proponemos diez preguntas para poner a prueba tus conocimientos sobre esta oscura época

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:58

Hace unos 200 años que desapareció la Inquisición y, con esta institución, uno de los periodios más siniestros de la historia, que duró nada menos que tres siglos y medio. Valladolid fue un importante epicentro de este tribunal eclesiástico y, aún hoy, perdura un rastro de su existencia en edificios, lugares que acogieron escalofriantes autos de fe y registros de sus víctimas. Lo condensamos en estas diez preguntas, ¿te atreves a responderlas?

La Inquisición Española nació oficialmente en septiembre de 1480, cuando se produjeron los primeros nombramientos en el municipio vallisoletano de...

El primer inquisidor general y gran artífice de la Inquisición creció en Valladolid y estudió en San Pablo. Se trata de...

¿Qué municipio vallisoletano cuenta con esta 'casa del inquisidor?

Valladolid vivió dos autos de fe en el año 1559 (el 21 de mayo y el 8 de octubre de 1559). En el primero fueron quemados 14 reos, entre ellos un importante personaje histórico que cuenta actualmente con una calle con su nombre en la ciudad. Fue el doctor...

Ambos autos de fe se fusionan en uno en la novela de Miguel Delibes...

En el auto de fe de mayo de 1559 se salvó de morir en la hoguera en Valladolid la joven Ana Enríquez. Su tío Diego mandó sustituir los escudos nobiliarios que presidían el palacio en el que ambos residían por un mural pintado en cuyo interior habría ocultado documentos comprometedores para su sobrina. ¿De qué casa palaciega se trata?

¿Qué colegio de Valladolid se levantó donde anteriormente estuvo el Tribunal de la Inquisición de Valladolid y sus cárceles secretas?

Aún hoy existen escudos de piedra con el emblema de la inquisición: una cruz con una espada y una rama de olivo a cada lado. Es el caso del lugar donde se ubicó la casa de la inquisición de un pueblo vallisoletano muy cercano a la capital. Se trata de...

Fray Luis de León fue detenido por la Inquisición, encarcelado en Valladolid durante cuatro años y obligado a retirar todas las copias de su gran obra, titulada...

En el segundo auto de fe de 1559, celebrado en octubre, fueron quemadas vivas cuatro monjas del convento de Belén de Valladolid ante miles de personas en...

La huella de la Inquisición en Valladolid: hogueras, cárceles y escondrijos