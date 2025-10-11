El 'grand prix' del padrón, ¿qué pueblos tienen más vecinos?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 11 de octubre 2025, 12:37 Comenta Compartir

El juego de esta semana es fácil. A continuación vienen varias parejas de localidades. Una es de Valaldolid y la otra, de otro punto de España. Hay que adivinar cuál de las dos tiene más vecinos, según el último padrón oficial (a 1 de enero de 2024).



















1 de 10 El primero es un duelo de ciudades, ¿Valladolid o Vigo? ¿Cuál tiene más habitantes? Valladolid Valladolid tiene 300.618 habitantes según el último recuento oficial aprobado por el Consejo de Ministros, a 1 de enero de 2024. Vigo estaba en 293.877 vecinos. Vigo Valladolid tiene 300.618 habitantes según el último recuento oficial aprobado por el Consejo de Ministros, a 1 de enero de 2024. Vigo estaba en 293.877 vecinos. 2 de 10 ¿Laguna de Duero o Altea? Laguna de Duero Altea tiene 23.963 vecinos y Laguna de Duero está en 22.907. Altea Altea tiene 23.963 vecinos y Laguna de Duero está en 22.907. 3 de 10 ¿Nerja o Arroyo de la Encomienda? Nerja Gana Arroyo por los pelos. Tiene 22.268 habitantes y ocupa el puesto 384 entre las localidades más pobladas de España. La siguiente posición es para Nerja, con 22.187. Arroyo de la Encomienda Gana Arroyo por los pelos. Tiene 22.268 habitantes y ocupa el puesto 384 entre las localidades más pobladas de España. La siguiente posición es para Nerja, con 22.187. 4 de 10 ¿Medina del Campo o Calatayud? Medina del Campo Gana Medina del Campo. Tiene 20.097 habitantes mientras que Calatayud se queda cerca de los 20,000, con 19.950 Catalatayud Gana Medina del Campo. Tiene 20.097 habitantes mientras que Calatayud se queda cerca de los 20,000, con 19.950 5 de 10 ¿Tordesillas o Cuéllar? Tordesillas Gana Cuéllar. La localidad segoviana tiene 9.530 habitantes, mientras que en Tordesillas viven 8.638 Cuéllar Gana Cuéllar. La localidad segoviana tiene 9.530 habitantes, mientras que en Tordesilals viven 8.638 6 de 10 ¿La Cistérniga o Suances? La Cistérniga La Cistérniga cuenta con 9.281 vecinos empadronados, mientras que en Suances hay 9.092. Suances La Cistérniga cuenta con 9.281 vecinos empadronados, mientras que en Suances hay 9.092. 7 de 10 ¿Íscar o Cangas de Onís? Íscar Cangas de Onís tiene 6.316 habitantes e Íscar le adelanta, con 6.396 Cangas de Onís Cangas de Onís tiene 6.316 habitantes e Íscar le adelanta, con 6.396 8 de 10 ¿Zaratán o Arenas de San Pedro? Zaratán La localidad abulense cuenta con 6.438 habitantes y en Zaratán hay 6.383. Arenas de San Pedro La localidad abulense cuenta con 6.438 habitantes y en Zaratán hay 6.383. 9 de 10 ¿Peñafiel o Cudillero? Peñafiel Peñafiel tiene 5.188 y en Cudillero viven 4.896. Cudillero Peñafiel tiene 5.188 y en Cudillero viven 4.896. 10 de 10 ¿Medina de Rioseco o Sigüenza? Medina de Rioseco En Medina de Rioseco hay 4.537 vecinos y en Sigüenza, 4.830. Sigüenza En Medina de Rioseco hay 4.537 vecinos y en Sigüenza, 4.830. Compartir mi resultado El 'grand prix' del padrón, ¿qué pueblos tienen más vecinos? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.elnortedecastilla.es/juega-con-el-norte/grand-prix-padron-pueblos-vecinos-20251011123758-nt.html Copiar Enlace copiado