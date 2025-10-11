El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El 'grand prix' del padrón, ¿qué pueblos tienen más vecinos?

En este juego batimos en duelo varias localidades de Valladolid con otros pueblos de España para buscar cuál tiene más población

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:37

Comenta

El juego de esta semana es fácil. A continuación vienen varias parejas de localidades. Una es de Valaldolid y la otra, de otro punto de España. Hay que adivinar cuál de las dos tiene más vecinos, según el último padrón oficial (a 1 de enero de 2024).

1 de 10

El primero es un duelo de ciudades, ¿Valladolid o Vigo? ¿Cuál tiene más habitantes?

El primero es un duelo de ciudades, ¿Valladolid o Vigo? ¿Cuál tiene más habitantes?

2 de 10

¿Laguna de Duero o Altea?

¿Laguna de Duero o Altea?

3 de 10

¿Nerja o Arroyo de la Encomienda?

¿Nerja o Arroyo de la Encomienda?

4 de 10

¿Medina del Campo o Calatayud?

¿Medina del Campo o Calatayud?

5 de 10

¿Tordesillas o Cuéllar?

¿Tordesillas o Cuéllar?

6 de 10

¿La Cistérniga o Suances?

¿La Cistérniga o Suances?

7 de 10

¿Íscar o Cangas de Onís?

¿Íscar o Cangas de Onís?

8 de 10

¿Zaratán o Arenas de San Pedro?

¿Zaratán o Arenas de San Pedro?

9 de 10

¿Peñafiel o Cudillero?

¿Peñafiel o Cudillero?

10 de 10

¿Medina de Rioseco o Sigüenza?

¿Medina de Rioseco o Sigüenza?

