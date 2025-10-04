El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos?

El desafío de esta semana te presenta varias parejas de localidades de Valladolid y hay que adivinar cuál de los dos gana en población

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:34

Comenta

¿Es más grande Medina de Rioseco o Peñafiel? ¿Tiene más habitantes Laguna de Duero o Arroyo? Es juego de esta semana es un duelo entre pueblos. A continuación, te proponemos varias parejas de localidades de Valladolid. El reto está en descubrir cuál de las dos tiene más habitantes. Los datos proceden de las últimas cifras oficiales de población, publicadas por el INE a 1 de enero de 2024.

¿Cuál tiene más vecinos, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda?

¿Tudela de Duero o La Cistérniga?

¿Tudela de Duero o Tordesillas?

¿Íscar o Zaratán?

¿Medina de Rioseco o Peñafiel?

¿Peñafiel o Aldeamayor de San Martín?

¿Renedo o Boecillo?

¿Olmedo o Mojados?

¿Nava del Rey o Mayorga?

¿Villalón de Campos o Mayorga?

