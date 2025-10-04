El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos?

Víctor Vela Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 08:34 Comenta Compartir

¿Es más grande Medina de Rioseco o Peñafiel? ¿Tiene más habitantes Laguna de Duero o Arroyo? Es juego de esta semana es un duelo entre pueblos. A continuación, te proponemos varias parejas de localidades de Valladolid. El reto está en descubrir cuál de las dos tiene más habitantes. Los datos proceden de las últimas cifras oficiales de población, publicadas por el INE a 1 de enero de 2024.



















1 de 10 ¿Cuál tiene más vecinos, Laguna de Duero o Arroyo de la Encomienda? Laguna de Duero Laguna tiene empadronados 22.907 mientras que el último recuento oficial reconoce 22.268 a Arroyo de la Encomienda Arroyo de la Encomienda Laguna tiene empadronados 22.907 mientras que el último recuento oficial reconoce 22.268 a Arroyo de la Encomienda 2 de 10 ¿Tudela de Duero o La Cistérniga? Tudela de Duero Gana La Cistérniga, que tiene 9.281 habitantes, frente a los 8.786 de Tudela de Duero La Cistérniga Gana La Cistérniga, que tiene 9.281 habitantes, frente a los 8.786 de Tudela de Duero 3 de 10 ¿Tudela de Duero o Tordesillas? Tudela de Duero Aquí gana Tudela de Duero, con 8.786 habitantes. Tordesillas tiene 8.638. Tordesillas Aquí gana Tudela de Duero, con 8.786 habitantes. Tordesillas tiene 8.638. 4 de 10 ¿Íscar o Zaratán? Íscar Íscar gana por lo pelos. Tiene 6.396 habitantes, según el último recuento de población, que otorga 6.383 a Zaratán Zaratán Íscar gana por lo pelos. Tiene 6.396 habitantes, según el último recuento de población, que otorga 6.383 a Zaratán 5 de 10 ¿Medina de Rioseco o Peñafiel? Medina de Rioseco Peñafiel es más grande, tiene 5.188 habitantes, mientras que en Medina de Rioseco hay 4.437 empadronados. Peñafiel Peñafiel es más grande, tiene 5.188 habitantes, mientras que en Medina de Rioseco hay 4.437 empadronados. 6 de 10 ¿Peñafiel o Aldeamayor de San Martín? Peñafiel Peñafiel tiene 5.188 habitantes y hay 6.163 empadronados en Aldeamayor. Aldeamayor de San Martín Peñafiel tiene 5.188 habitantes y hay 6.163 empadronados en Aldeamayor. 7 de 10 ¿Renedo o Boecillo? Renedo En Boecillo viven 4.357 personas. En Renedo de Esgueva hay 3.972 empadronados. Boecillo En Boecillo viven 4.357 personas. En Renedo de Esgueva hay 3.972 empadronados. 8 de 10 ¿Olmedo o Mojados? Olmedo En Olmedo hay 3.564 empadonados, cuando en Mojados son 3.393. Mojados En Olmedo hay 3.564 empadonados, cuando en Mojados son 3.393. 9 de 10 ¿Nava del Rey o Mayorga? Nava del Rey Mayorga tiene 1.409 vecinos, son menos que los 1.925 de Nava del Rey. Mayorga Mayorga tiene 1.409 vecinos, son menos que los 1.925 de Nava del Rey. 10 de 10 ¿Villalón de Campos o Mayorga? Villalón Hay muy poca diferencia entre ambas localidades. Villlalón tiene 1.496 y Mayorga, 1.409. Mayorga Hay muy poca diferencia entre ambas localidades. Villlalón tiene 1.496 y Mayorga, 1.409. Compartir mi resultado El duelo de los pueblos de Valladolid: ¿cuál de estos municipios tiene más vecinos? WhatsApp

