El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Juega con El Norte

Diez curiosidades de pueblos de Valladolid: ¿las conoces?

Te retamos a responder diez preguntas sobre rasgos emblemáticos de algunos municipios vallisoletanos

Rebeca Alonso

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:59

Valladolid tiene 225 pueblos repletos de tradiciones, legados históricos y curiosidades. En este quiz repasamos diez de ellas. ¿Te atreves a intentar acertarlas?

1 de 10

¿Qué pueblo de Valladolid fue elegido uno de los más bonitos de España según un artículo publicado por 'The Times'?

¿Qué pueblo de Valladolid fue elegido uno de los más bonitos de España según un artículo publicado por 'The Times'?

2 de 10

¿En qué pueblo fue encerrada la reina Juana I de Castilla, llamada 'la Loca', desde 1509 hasta su muerte el 12 de abril de 1555?

¿En qué pueblo fue encerrada la reina Juana I de Castilla, llamada 'la Loca', desde 1509 hasta su muerte el 12 de abril de 1555?

3 de 10

¿Cuál es el municipio de la provincia que cuenta con mayor porcentaje de viviendas no principales, vacías la mayor parte del año?

¿Cuál es el municipio de la provincia que cuenta con mayor porcentaje de viviendas no principales, vacías la mayor parte del año?

4 de 10

¿En qué pueblo está ubicado el Museo del Pan?

¿En qué pueblo está ubicado el Museo del Pan?

5 de 10

¿Qué municipio es famoso por sus campos de lavanda?

¿Qué municipio es famoso por sus campos de lavanda?

6 de 10

¿Qué pueblo de Valladolid tiene más habitantes?

¿Qué pueblo de Valladolid tiene más habitantes?

7 de 10

¿Qué pueblo de Valladolid cuenta con el osario más grande de España?

¿Qué pueblo de Valladolid cuenta con el osario más grande de España?

8 de 10

¿Qué pueblo es conocido como la villa de los siete sietes?

¿Qué pueblo es conocido como la villa de los siete sietes?

9 de 10

¿Y cuál es la 'Villa de las Ferias'?

¿Y cuál es la 'Villa de las Ferias'?

10 de 10

Cuatro pueblos de Valladolid poseen un restaurante con estrella Michelin según la gala de 2024. Son Matapozuelos, Quintanilla de Onésimo, Peñafiel y...

Cuatro pueblos de Valladolid poseen un restaurante con estrella Michelin según la gala de 2024. Son Matapozuelos, Quintanilla de Onésimo, Peñafiel y...

elnortedecastilla Diez curiosidades de pueblos de Valladolid: ¿las conoces?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Diez curiosidades de pueblos de Valladolid: ¿las conoces?

Diez curiosidades de pueblos de Valladolid: ¿las conoces?