El cuadro más famoso de Isabel la Católica: ¿cuánto sabes sobre él y su historia?

Te invitamos a descubrir, a través de diez preguntas, varias curiosidades sobre 'Isabel la Católica dictando su testamento', tal vez el cuadro más famoso sobre la reina castellana

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:44

Es posiblemente el cuadro más famoso sobre la reina castellana. Se llama 'Isabel la Católica dictando su testamento' y a continuación te invitamos a descubrir más cosas sobre él gracias a este juego con diez preguntas.

'Isabel la Católica dictando su testamento'. El Norte

1 de 10

Ubicación

¿Dónde se expone este cuadro?

2 de 10

Autor

El Museo del Prado, en sus catálogos, la considera una obra cumbre de la pintura del siglo XIX. Su autor la presentó a la Exposición Nacional de 1854, donde obtuvo una primera medalla. «Supuso el reconocimiento de su autor en los círculos artísticos oficiales y una verdadera convulsión para los pintores españoles de su generación», aseguran desde la pinacoteca. ¿Quién fue su autor?

3 de 10

El esposo

¿Quién es el rey Fernando en este cuadro?

El hombre sentado en la silla
El que está sentado en el pupitre
El hombre que está a uno de los lados de la cama
El hombre de pelo canoso en la última fila, a los pies de la cama.

4 de 10

Figura relevante

¿Quién es el religioso que está a los pies de la cama de la reina?

Figura relevante

5 de 10

Los marqueses de Moya

Esa pareja que está al lado de la cama es la formada por los marqueses de Moya, Andrés Cabrera, tesorero real, y una de las consejeras y mejores amigas de la reina Isabel. ¿Cuál era su nombre?

Los marqueses de Moya

6 de 10

Edad

¿Qué edad tenía la reina Isabel la Católica cuando murió?

7 de 10

Emblema

¿Qué tiene en el pecho la reina?

Emblema

8 de 10

Reproducción

Una copia de este cuadro puede verse en un edificio turistico de Medina del Campo, localidad donde murió Isabel la Católica. ¿En qué lugar se encuentra esta reproducción?

9 de 10

Nacimiento

Ya hemos visto que Isabel la Católica murió en Medina del Campo. Pero, ¿dónde nació?

10 de 10

Tamaño

¿Puedes hacerte una idea del tamaño del cuadro? ¿Es de grandes o de pequeñas proporciones?

