El cuadro más famoso de Isabel la Católica: ¿cuánto sabes sobre él y su historia?

El autor fue Eduardo Rosales (1836-1873). Su ficha biográfica en el Museo del Prado dice que fue «uno de los más grandes nombres del arte español de todo el siglo XIX. Su fama, sólida y fundamentada como la de ningún otro artista de su generación, estuvo en buena medida alentada por una biografía señalada por el dolor, la soledad y la enfermedad física, pero sobre todo por la admiración que despertó el talento de un pintor original e independiente, llamado a renovar el género histórico y con ello a dar un giro diametral al devenir de la pintura española del siglo XIX, volviendo los ojos desde el purismo académico hacia la lección realista del arte de Velázquez».