¿Conoces los secretos de los castillos más emblemáticos de Valladolid?

Te retamos con diez preguntas sobre fortalezas históricas de la provincia

Rebeca Alonso

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:57

Valladolid cuenta con multitud de castillos, auténticos vestigios de la época medieval cuyos gruesos muros han visto pasar siglos y siglos de historia. Regalos a señores, enclaves estratégicos, puntos clave de batallas... estas fortalezas guardan historias y curiosidades dignas de ser conocidas. ¿Te atreves con ellas?

1 de 10

¿En qué municipio está el Castillo Encantado, decorado con figuras creadas por el escultor Juan Villa?

¿En qué municipio está el Castillo Encantado, decorado con figuras creadas por el escultor Juan Villa?

2 de 10

El Castillo de Fuensaldaña fue sede de Las Cortes de Castilla y León, pero su primer uso fue ser residencia señorial de...

El Castillo de Fuensaldaña fue sede de Las Cortes de Castilla y León, pero su primer uso fue ser residencia señorial de...

3 de 10

El castillo de Peñafiel se comenzó a levantar en el siglo X y durante esos siglos fue conquistado por Almanzor para después ser reconquistado por el conde...

El castillo de Peñafiel se comenzó a levantar en el siglo X y durante esos siglos fue conquistado por Almanzor para después ser reconquistado por el conde...

4 de 10

¿Dónde está ubicado el Castillo de La Mota?

¿Dónde está ubicado el Castillo de La Mota?

5 de 10

¿Qué película se rodó en el Castillo de los Comuneros de Torrelobatón?

¿Qué película se rodó en el Castillo de los Comuneros de Torrelobatón?

6 de 10

¿Dónde está el castillo es el más antiguo de toda la provincia de Valladolid?

¿Dónde está el castillo es el más antiguo de toda la provincia de Valladolid?

7 de 10

¿Qué castillo alberga la sede del Archivo General?

¿Qué castillo alberga la sede del Archivo General?

8 de 10

Como recompensa por sus hazañas, Juan II donó la villa de Portillo con su castillo a...

Como recompensa por sus hazañas, Juan II donó la villa de Portillo con su castillo a...

9 de 10

¿El castillo de qué municipio se construyó como frontera entre los reinos de León y Castilla?

¿El castillo de qué municipio se construyó como frontera entre los reinos de León y Castilla?

10 de 10

Valladolid tuvo, prácticamente desde sus orígenes como ciudad (1075), un austero castillo medieval. Aquella fortaleza estaba situada donde hoy está...

Valladolid tuvo, prácticamente desde sus orígenes como ciudad (1075), un austero castillo medieval. Aquella fortaleza estaba situada donde hoy está...

elnortedecastilla ¿Conoces los secretos de los castillos más emblemáticos de Valladolid?

