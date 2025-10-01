¿Conoces los secretos de los castillos más emblemáticos de Valladolid?
Te retamos con diez preguntas sobre fortalezas históricas de la provincia
Valladolid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:57
Valladolid cuenta con multitud de castillos, auténticos vestigios de la época medieval cuyos gruesos muros han visto pasar siglos y siglos de historia. Regalos a señores, enclaves estratégicos, puntos clave de batallas... estas fortalezas guardan historias y curiosidades dignas de ser conocidas. ¿Te atreves con ellas?
