¿Conoces los secretos de los castillos más emblemáticos de Valladolid?

Los Vivero fueron una familia de origen gallego que llegó a Valladolid a principios del siglo XV. Ellos mandaron construir el castillo de Fuensaldaña como residencia señorial, por eso también se llama Castillo de Los Vivero. Consiguieron establecerse como una de las familias más importantes del momento por gozar del favor monárquico aunque, cuando lo perdieron, su relevancia política cayó.