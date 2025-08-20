¿Conoces cuáles son los festejos más populares de la provincia de Valladolid?

Celebrado el segundo martes de septiembre, en sus orígenes el Torneo del Toro de la Vega de Tordesillas consistía en la persecución del animal por decenas de picadores y lanzeros. El astado se soltaba cerca de la plaza del pueblo y era conducido por los participantes hasta la vega del Río Duero, donde comenzaba el acto. Se establecían unos límites para este, y si el animal los sobrepasaba era indultado y no podían matarlo. Esta celebración ha sido objeto de debate y de numerosas protestas que denuncian que el toro sufre maltrato durante el acto, por lo que en la actualidad el torneo se celebra de la misma forma pero sin dar muerte al astado.