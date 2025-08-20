¿Conoces cuáles son los festejos más populares de la provincia de Valladolid?
Te invitamos a responder diez preguntas sobre las fiestas de los municipios vallisoletanos
Ángela Zangróniz
Valladolid
Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:17
Las fiestas de los pueblos son una de las celebraciones más esperadas durante todo el año. Vecinos y visitantes cuentan los días para la llegada de su festejo favorito, algunos pasados por agua y otros por cava, mientras que otros rememoran antiguas leyendas. A continuación, proponemos varios actos y la pregunta es muy sencilla, ¿sabes en qué pueblo se celebran?
