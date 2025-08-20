¿Conoces cuáles son los festejos más populares de la provincia de Valladolid?

El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las fiestas de los pueblos son una de las celebraciones más esperadas durante todo el año. Vecinos y visitantes cuentan los días para la llegada de su festejo favorito, algunos pasados por agua y otros por cava, mientras que otros rememoran antiguas leyendas. A continuación, proponemos varios actos y la pregunta es muy sencilla, ¿sabes en qué pueblo se celebran?

1 de 10

¿En qué localidad se suelta una res que es perseguida y lanceada?

¿En qué localidad se suelta una res que es perseguida y lanceada?

2 de 10

¿Qué municipio es famoso por llenar de agua a la multitud que canta una pegadiza frase?

¿Qué municipio es famoso por llenar de agua a la multitud que canta una pegadiza frase?

3 de 10

Los encierros tradicionales son uno de sus festejos más reconocidos... ¿Sabes de qué localidad se trata?

Los encierros tradicionales son uno de sus festejos más reconocidos... ¿Sabes de qué localidad se trata?

4 de 10

¿Dónde se queman numerosos pellejos en una hoguera para dar paso a una procesión?

¿Dónde se queman numerosos pellejos en una hoguera para dar paso a una procesión?

5 de 10

¿En qué localidad se buscan siete jóvenes vestidas con trajes medievales con los colores del arco iris mientras se bailan danzas?

¿En qué localidad se buscan siete jóvenes vestidas con trajes medievales con los colores del arco iris mientras se bailan danzas?

6 de 10

En esta localidad se celebra uno de los festivales de teatro alternativo más reconocidos en nuestro país

En esta localidad se celebra uno de los festivales de teatro alternativo más reconocidos en nuestro país

7 de 10

¿En qué pueblo se retrocede más de 2.000 años para celebrar sus orígenes vacceos?

¿En qué pueblo se retrocede más de 2.000 años para celebrar sus orígenes vacceos?

8 de 10

El desfile de gigantes y cabezudos es uno de los acontecimientos principales de sus fiestas

El desfile de gigantes y cabezudos es uno de los acontecimientos principales de sus fiestas

9 de 10

El teatro clásico es el protagonista de uno de los festejos más importantes de este municipio, ¿sabes de dónde se trata?

El teatro clásico es el protagonista de uno de los festejos más importantes de este municipio, ¿sabes de dónde se trata?

10 de 10

¿En qué localidad se descorchan decenas de botellas de cava para dar inicio a sus festejos?

¿En qué localidad se descorchan decenas de botellas de cava para dar inicio a sus festejos?

