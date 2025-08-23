El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Canciones eternas: adivina si estos temas están más cerca de hoy o de la Guerra Civil

El reto de esta semana te invita a calcular la fecha en la que se lanzaron algunos temas míticos de la historia de la música para saber si se aproximan más a 1939 o 2025

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:32

El tiempo pasa volando. Y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por eso, el juego de esta semana es una prueba a la memoria cotidiana. A continuación vamos a repasar algunas canciones emblemáticas de la historia de la música y el reto está en adivinar si estos temas están más cerca de la Guerra Civil (1939) o de hoy (2025). Ojo, porque puede haber muchas sorpresas con canciones que son más antiguas de lo que parece.

1 de 10

'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat

'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat

2 de 10

'¿A quién le importa?', de Alaska y Dinarama

'¿A quién le importa?', de Alaska y Dinarama

3 de 10

'Super Superman', de Miguel Bosé

'Super Superman', de Miguel Bosé

4 de 10

'Rock and roll en la plaza del pueblo', Tequila.

'Rock and roll en la plaza del pueblo', Tequila.

5 de 10

'Háblame de ti', de Los Pecos

'Háblame de ti', de Los Pecos

6 de 10

'Lobo hombre en París', La Unión

'Lobo hombre en París', La Unión

7 de 10

'No controles', de Olé Olé

'No controles', de Olé Olé

8 de 10

'Hoy no me puedo levantar', Mecano

'Hoy no me puedo levantar', Mecano

9 de 10

'Hey', de Julio Iglesias

'Hey', de Julio Iglesias

10 de 10

'Se nos rompió el amor', Rocío Jurado

'Se nos rompió el amor', Rocío Jurado

Canciones eternas: adivina si estos temas están más cerca de hoy o de la Guerra Civil