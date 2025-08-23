Canciones eternas: adivina si estos temas están más cerca de hoy o de la Guerra Civil

Víctor Vela Valladolid Sábado, 23 de agosto 2025, 10:32 Comenta Compartir

El tiempo pasa volando. Y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por eso, el juego de esta semana es una prueba a la memoria cotidiana. A continuación vamos a repasar algunas canciones emblemáticas de la historia de la música y el reto está en adivinar si estos temas están más cerca de la Guerra Civil (1939) o de hoy (2025). Ojo, porque puede haber muchas sorpresas con canciones que son más antiguas de lo que parece.



















1 de 10 'Mediterráneo', de Joan Manuel Serrat Más cerca de 1939 La canción es de 1971. Habían pasado 32 años desde el fin de la Guerra Civil y han pasado 54 desde su lanzamiento hasta hoy. Más de cerca de 2025 La canción es de 1971. Habían pasado 32 años desde el fin de la Guerra Civil y han pasado 54 desde su lanzamiento hasta hoy. 2 de 10 '¿A quién le importa?', de Alaska y Dinarama Más de cerca de 1939 La canción forma parte del álbum 'No es pecado', lanzado al mercado en 1986. Habían pasado 47 años desde el fin de la Guerra Civil y han pasado 39 años hasta la actualidad. Más cerca de 2025 La canción forma parte del álbum 'No es pecado', lanzado al mercado en 1986. Habían pasado 47 años desde el fin de la Guerra Civil y han pasado 39 años hasta la actualidad. 3 de 10 'Super Superman', de Miguel Bosé Más cerca de 1939 Esta canción es de 1979. Habían pasado 40 años desde el fin de la Guerra Civil y desde entonces hasta hoy han pasado 46 años. Más cerca de 2025 Esta canción es de 1979. Habían pasado 40 años desde el fin de la Guerra Civil y desde entonces hasta hoy han pasado 46 años. 4 de 10 'Rock and roll en la plaza del pueblo', Tequila. Más cerca de 1939 Esta canción, primer tema del álbum 'Matrícula de honor' es de 1978. Habían pasado 39 años desde la Guerra Civil. Desde 1978 hasta hoy han pasado 47 Más cerca de 2025 Esta canción, primer tema del álbum 'Matrícula de honor' es de 1978. Habían pasado 39 años desde la Guerra Civil. Desde 1978 hasta hoy han pasado 47 5 de 10 'Háblame de ti', de Los Pecos Más cerca de 1939 Esta canción, del álbum 'Un par de corazones' es de 1979. Habían pasado 40 años desde el fin de la Guerra Civil y desde entonces hasta hoy han pasado 46 años. El tema llegó al número uno de los 40 principales en enero de 1980. Más cerca de 2025 Esta canción, del álbum 'Un par de corazones' es de 1979. Habían pasado 40 años desde el fin de la Guerra Civil y desde entonces hasta hoy han pasado 46 años. El tema llegó al número uno de los 40 principales en enero de 1980. 6 de 10 'Lobo hombre en París', La Unión Más cerca de 1939 Esta canción forma parte del álbum 'Mil siluetas', lanzado en agosto de 1984. Habían pasado 45 años desde el final de la Guerra Civil y desde ese 1984 ha pasado 41 años. Más cerca de 2025 Esta canción forma parte del álbum 'Mil siluetas', lanzado en agosto de 1984. Habían pasado 45 años desde el final de la Guerra Civil y desde ese 1984 ha pasado 41 años. 7 de 10 'No controles', de Olé Olé Más cerca de 1939 Ese sencillo del álbum 'Olé olé' se lanzó en febrero de 1983. Habían pasado 44 años desde el final de la Guerra Civil y han pasado 42 años desde entonces. Por los pelos, está más cerca de la actualidad. Más cerca de 2025 Ese sencillo del álbum 'Olé olé' se lanzó en febrero de 1983. Habían pasado 44 años desde el final de la Guerra Civil y han pasado 42 años desde entonces. Por los pelos, está más cerca de la actualidad. 8 de 10 'Hoy no me puedo levantar', Mecano Más cerca de 1939 Fue el primer sencillo de Mecano, lanzado el 22 de junio de 1981. Habían pasado 42 años desde el final de la Guerra Civil. Desde el estreno de la canción a hoy han pasado 44 años. Aunque no lo parezca, es un tema más cerca de la guerra que de hoy. Más cerca de 2025 Fue el primer sencillo de Mecano, lanzado el 22 de junio de 1981. Habían pasado 42 años desde el final de la Guerra Civil. Desde el estreno de la canción a hoy han pasado 44 años. Aunque no lo parezca, es un tema más cerca de la guerra que de hoy. 9 de 10 'Hey', de Julio Iglesias Más cerca de 1939 Julio Iglesias lanzó esta canción en 1980. Habían pasado 41 años desde el final de la Guerra Civil. Desde entonces, han pasado 45 años. Más cerca de 2025 Julio Iglesias lanzó esta canción en 1980. Habían pasado 41 años desde el final de la Guerra Civil. Desde entonces, han pasado 45 años. 10 de 10 'Se nos rompió el amor', Rocío Jurado Más cerca de 1939 Compuesta por Manuel Alejandro, esta canción de Rocío Jurado se grabó en 1985 para que formara parte del álbum 'Paloma brava', publicado en 1986. Da igual la fecha que se tome como referencia pues, en los dos casos, está más cerca de la actualidad que del final de la Guerra Civil. Más cerca de 2025 Compuesta por Manuel Alejandro, esta canción de Rocío Jurado se grabó en 1985 para que formara parte del álbum 'Paloma brava', publicado en 1986. Da igual la fecha que se tome como referencia pues, en los dos casos, está más cerca de la actualidad que del final de la Guerra Civil. Compartir mi resultado Canciones eternas: adivina si estos temas están más cerca de hoy o de la Guerra Civil WhatsApp

