Canciones eternas: adivina si estos temas están más cerca de hoy o de la Guerra Civil
El reto de esta semana te invita a calcular la fecha en la que se lanzaron algunos temas míticos de la historia de la música para saber si se aproximan más a 1939 o 2025
Valladolid
Sábado, 23 de agosto 2025, 10:32
El tiempo pasa volando. Y ni siquiera nos damos cuenta de ello. Por eso, el juego de esta semana es una prueba a la memoria cotidiana. A continuación vamos a repasar algunas canciones emblemáticas de la historia de la música y el reto está en adivinar si estos temas están más cerca de la Guerra Civil (1939) o de hoy (2025). Ojo, porque puede haber muchas sorpresas con canciones que son más antiguas de lo que parece.
