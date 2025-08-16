El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Todos los caminos llevan a Valladolid: ¿qué puntos están más lejos de la ciudad?

El juego de esta semana te reta a adivinar qué ciudades están más alejadas del Pisuerga entre las parejas que te proponemos

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:20

Esta semana te proponemos un juego geográfico. Si tomamos como punto de partida Valladolid y trazamos una línea hacia diferentes destinos (según las indicaciones de Google Maps o de aplicaciones geográficas), tenemos que adivinar qué lugares (de la pareja que te proponemos) están más cerca de Pucela. Cogemos la mochila (o la maleta) y empezamos.

1 de 10

En la provincia

Medina del Campo
Medina de Rioseco

2 de 10

Más destinos dentro de la provincia

Peñafiel
Alaejos

3 de 10

Hacia otras capitales de Castilla y León

Salamanca
Burgos

4 de 10

Más capitales de Castilla y León

Segovia
León

5 de 10

Ciudades de otras comunidades

Bilbao
Oviedo

6 de 10

Lugares de veraneo

Gandía
Benidorm

7 de 10

Con la mirada en el sur

Huelva
Málaga

8 de 10

Hacia el extranjero (en línea recta)

Londres
París

9 de 10

Hacia el extranjero (en línea recta)

Moscú
Nueva York

10 de 10

Hacia el extranjero en línea recta

Nueva York
Abu Dhabi

