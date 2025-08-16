Juega con El Norte
Todos los caminos llevan a Valladolid: ¿qué puntos están más lejos de la ciudad?
El juego de esta semana te reta a adivinar qué ciudades están más alejadas del Pisuerga entre las parejas que te proponemos
Valladolid
Sábado, 16 de agosto 2025, 10:20
Esta semana te proponemos un juego geográfico. Si tomamos como punto de partida Valladolid y trazamos una línea hacia diferentes destinos (según las indicaciones de Google Maps o de aplicaciones geográficas), tenemos que adivinar qué lugares (de la pareja que te proponemos) están más cerca de Pucela. Cogemos la mochila (o la maleta) y empezamos.
