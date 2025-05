Sebastian Yatra desvela las causas por las que su relación con Aitana no funcionó El colombiano ha señalado que «una relación como fue la nuestra, tan pública y entre dos personas famosas que se dedican a lo mismo, es difícil que pueda sobrevivir»

La relación de Sebastian Yatra con Aitana es una cuestión del pasado. Ahora, el colombiano ha sido fotografiado con Nona Sobo hace algunas semanas, aunque confirmó a ABC que no había tenido pareja en el último año, y la española está, en teoría, saliendo con el youtuber Plex. Sin embargo, su noviazgo fue especialmente comentado en las redes sociales y los medios de comunicación porque su historia de amor se volvió parte de su carrera profesional.

Pero , su última ruptura fue en agosto de 2024, después de una reconciliación que empezó en mayo y que les llevó a pasar juntos el cumpleaños de Aitana e incluso a que Sebastian Yatra apareciera en el 'docurreality' de la cantante.

Sin embargo, el motivo real de la ruptura nunca se ha desvelado. El propio Sebastian Yatra contó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que nunca había mantenido una relación durante más de un año sin sentir el deseo de ser infiel. Los fans de Aitana pudieron ver las incompatibilidades que había entre ellos en su programa documental en Netflix. A través de sus canciones podría entenderse alguna que otra indirecta. Pero ninguno de los dos se había pronunciado.

Por eso sorprende que Sebastian Yatra sí se haya lanzado a hablar al respecto en una de sus últimas entrevistas. Se lo ha contado a 'El Mundo', donde ha confesado que el hecho de hablen de su vida o de sus parejas no es algo que le «estrese». «Lo que digan desde fuera no me afecta aunque a veces ha sido un poco agobiante», ha admitido. Y al preguntarle el entrevistador si se refería a Aitana, el cantante añadía: «Esa atención tan grande que tuvimos hace complicado que funcionen las relaciones, es evidente. Una relación como fue la nuestra, tan pública y entre dos personas famosas que se dedican a lo mismo, es difícil que pueda sobrevivir a estar siempre bajo la lupa».

«Eso pasa factura a la relación y a nosotros nos pasó. Ahí sí fue difícil, pero cuando estás soltero no es tan complicado que esté encima toda la prensa», ha confesado Sebastian Yatra, quitándole hierro a los posibles romances que vengan después. Porque seguro que los habrá. Aunque en la entrevista con ABC el cantante aseguró que no era su prioridad el encontrar el amor tras su última ruptura, pero sí pretendía ser padre en un futuro próximo.

