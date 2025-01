Rappel desvela su inesperada relación con Balenciaga, en 'El Hormiguero'

El Norte Viernes, 31 de enero 2025, 11:39 Comenta Compartir

Pablo Motos cerró la última semana de enero con el vidente, colaborador, concursante de 'realities', modista y empresario Rappel que acudía por primera vez a 'El Hormiguero', para promocionar su libro autobiográfico, 'El futuro ya es ayer'.

Según contaba el mismo durante la entrevista su carrera empezó recorriendo unos derroteros que nada tenían que ver con el talento como futurólogo que le acabó brindando la fama: se licenció como profesor de francés en La Sorbona de París, se formó en diseño y patronaje y abrió un taller de alta costura en la capital española. Más tarde, sus dotes de vidente lo acabaron relacionando con famosos de todo tipo, desde Dolores Ibárruri y Severo Ochoa al propio Francisco Franco.

A lo largo de su vida el vidente ha sido testigo de muchas historias, muchas plasmadas en el libro. Si bien aclaró que la obra «es de cotilleo, pero un cotilleo blanco». Ahí salen personajes que son historia de España, desde miembros de la realeza, artistas, gobernantes, toreros, políticos, etc. «Todos amigos míos a los que he tenido el placer de tratar… He pasado con ellos momentos íntimos y se han abierto a mí, porque cuando a una persona le adivinas algo de su vida muy íntimo, ya te ganas su confianza», explicó.

Por ese cariño, aunque conozca muchísimas intimidades de esa gente que retrata, solo cuenta la parte bonita. «Que la gente no piense que es un libro con morbo y que voy a destripar a un personaje. En la vida lo haría, todos son amigos. Soy como un sacerdote».

Rappel y la moda

Rappel desveló durante un programa una información que muchos desconocían ya que fue pupilo de uno de los modistos españoles más influyentes: nada menos que el 'arquitecto de la moda'. Aprendió la profesión con Cristóbal Balenciaga. «Él ha sido la única persona en el mundo que me llamó Rafita. Por mis padres, empecé muy jovencito a meterme en el mundo de la moda. El negocio que tenían se llamaba 'Rappel', por eso a mi la gente de la sociedad me llamaba 'Rappelito'», desveló.

El vidente estuvo en París trabajando y aprendiendo mano a mano con el diseñador vasco. De esa experiencia conserva multitud de anécdotas, una de ellas recogida en la autobiografía. Resulta que estando en la 'maison' Balenciaga de Madrid, el modisto lo llamó para que presenciara cómo atendía a una clienta, «una de las mujeres más guapas del mundo», según el maestro. «Me está ardiendo la cabeza… ¿Me vas a decir quién es la mujer?», espetó Motos, que ya no podía más con la curiosidad.

La señora acabó desnudándose y quedándose en tanga, una prenda inaudita en la época. El joven Rappel no tenía ni idea quién era hasta que ella se fue y Balenciaga le dijo: «No te olvides que has visto casi en pelotas a Ava Gardner».

Después de relatar cómo se inició en el mundo de la adivinación, como no podía ser de otra forma, le leía el futuro al presentador. Un porvenir muy halagüeño, según el vidente. «Tendrás una vida muy larga y en casa hay muy buena armonía», aseguró. Además, le confirmó que «la mujer que tienes es la suerte de tu vida» y su cuenta corriente seguirá creciendo. Igual que 'El Hormiguero'. «Tienes gente que te envidia en la competencia, pero en tu carta astral verás que has nacido con un dólar bajo el culo».