Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, detenida por presunto robo La exactriz porno habría sido descubierta robando en unos grandes almacenes de Madrid EL NORTE Miércoles, 27 febrero 2019, 09:31

Miriam Sánchez ha vuelto a la esfera pública tras, según informa el portal 'Cotilleo', protagonizar una desagradable escena cuando varios empleados de unos grandes almacenes de Madrid observaron cómo, presuntamente, intentaba robar algunos artículos valorados en unos 900 euros. En ese momento fue arrestada y trasladada a comisaría ante la mirada de los clientes que se encontraban en el lugar.

La exactriz porno no se ha pronunciado acerca de estos acontecimiento; sí lo ha hecho su expareja y padre de su hija, Pipi Estrada. Según publica 'Semana', el periodista deportivo ha confesado estar «destrozado»: «Para mí ha sido como si un hierro ardiendo me atravesara el estómago. Miriam no tiene para tirar, pero tampoco tiene esa necesidad. Pienso yo. Aún sigo dándole vueltas al tema, porque no sé qué ha podido pasar», afirma.