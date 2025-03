Lidia Torrent molesta por la información de su ruptura con Jaime Astrain

El Norte Martes, 11 de marzo 2025, 13:11 Comenta Compartir

Lidia Torrent ha querido dar su opinión sobre la noticia de su ruptura con Jaime Astarin que confirmó en exclusiva el pasado 9 de marzo de 2025 el programa 'Fiesta'. La decisión de ambos se jusficaba en el espacio de Telecinco aludiendo a a una crisis de pareja que vivieron el pasado mes de febrero, tras la ausencia de la presentadora de televisión en el cumpleaños del futbolista.

La noticia desató un sinfín de rumores en las redes sociales, por lo que la presentadora y colaboradora ha querido pronunciarse al respecto. A través de su perfil de Instagram, Lidia Torrent ha contado en un vídeo lo molesta que se encuentra tras la exclusiva: «Voy a grabar este vídeo porque hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna», comenzó afirmando que estaba pasando por una crisis de pareja.

Sin embargo, su asombro llega después de que «en un programa en la que fue mi casa durante casi 10 años, dieron una información bastante gorda sin contactar, sin hablar con las personas implicadas, haciendo suposiciones solo por lo que pasaba en redes sociales que, como todos sabemos, las redes sociales no son el 100% de la realidad», decía molesta Lidia Torrent. «Me parece que no está bien que hagan eso, porque para empezar, cuando alguien pertenece a la casa creo que se le puede cuidar un poquito más», continuó explicando, y dejando claro que esa noticia no se ha llegado a confirmar, a pesar de que «me llamó un redactor para preguntarme. Pero también puedo tener ese espacio en el que yo no quiera contar a la prensa cada paso de mi relación».

La influencer se ha mostrado muy molesta por la información de su ruptura con el padre de su hija, sin que haya sido contrastada dicha información por los propios protagonistas. «Si tengo que decir algo lo diré. No pretendo esconderme, pero también creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia, sin tener que estar dando explicaciones día a día», expresó y mostró su enfado por lo sucedido: «Lo que no es lícito es publicar una noticia así sin saber si es verdad, porque no sabes ni el daño que puedes hacer, ni la repercusión que tiene. Me dolió además que fuese en un programa que pertenece a la que fue mi casa tantos años», se quejó.

Por último, Lidia Torrent quiso dejar claro que no está bien la forma en que han querido tratar la información sobre su vida privada pues «tengo una familia, tengo una hija que cada día se entera más de las cosas. Hay que tener cuidado con estas cosas, no está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional. Así que por favor, seamos un poco más generosos con eso y un poco más conscientes de cuánto daño se puede hacer», zanjó en el vídeo.