Gabriel Rufián deja en blanco a Nativel Preciado
EL NORTE Lunes, 15 octubre 2018, 18:17

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados, coincidió el pasado sábado en el plató de 'La Sexta Noche' con la periodista Nativel Preciado y Neus Tomàs. Entre las preguntas que le realizaron al político una dejó a la primera estupefacto, llegándole a contestar con un «¿qué» de sorpresa por lo que había dicho Rufián.

«¿Cuántas veces le ha pedido, en público y en privado, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que por favor se comporte con respeto al Parlamento, que mantenga las formas y que no se salte el reglamento a la torera?», le preguntó Preciado, y éste le respondió: «Ninguna», a lo que la periodista sorprendida dijo «¿Qué?» y el diputado insistió: «Ninguna». No conforme con la respuesta le corrigió la informadora: «Bueno, en público sí. Y creo que en privado también».

«En público, como a tantos otros diputados, sí que es cierto que alguna vez», comentó Rufián, que también recordó que en una reunión privada con Pastor no hablaron de ningún incidente vivido en el Pleno del Congreso. «Lo único que me dijo es 'no te hace falta hacer según qué cosas'. Y me quedé con eso, igual tiene razón».

Rufián también dijo que Ana Pastor «pasará a la historia como una de las mejores presidentas del Congreso de los Diputados porque es muy justa».