Aless Lequio retorna a la infancia Una imagen de Aless Lequio, antes de diagnosticarle su enfermedad. / A. L. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio regresa a Instagram con la publicación de una fotografía suya de niño EL NORTE Miércoles, 29 agosto 2018, 13:53

Mientras mantiene una intensa lucha contra el cáncer, Aless Lequio, que había permanecido en silencio dentro de las redes sociales, ha retornado a Instagram con la publicación de una fotografía de su infancia, acompañado por una amiga. «Foto de ayer, en la piscina», escribe.

Es una de las pocas licencias que Aless se ha tomado en las últimas semanas dentro de las redes sociales. Lequio, centrado en la lucha contra su enfermedad, también publicó una fotografía suya junto a sus padres en Central Park, que utilizó para agradecer todos los mensajes de apoyo recibidos: «He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, , por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos».

Aless Lequio y una amiga de la infancia. / A. L.

Una fotografía que fue compartida por su madre, Ana Obregón. La actriz y empresaria mostraba sus deseos de regresar a España: «Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo , cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Se que está pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España!».

Obregón no se ha separado de su hijo desde que le diagnosticaron la enfermedad. Ella y el conde Lequio viaron hasta Nueva York para estar junto a Aless en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Fue él quien explicó cómo se encontraba su hijo: «Álex no ha podido venir. Tenía la intención de hacerlo. Quería venir unos días, no solo a esto. Quería venir para ver a la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero se lo desaconsejaron por completo. Me cuesta mantener una sonrisa pero es lo que hay que hacer. Es una enfermedad que asusta, pero hay que trabajar todos los días y con todos los medios a tu alcance», reconoció.