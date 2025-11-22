Elduayen, prestigio silente en el banquillo del Europucela

José Anselmo Moreno Sábado, 22 de noviembre 2025, 09:47 Comenta Compartir

Curioso, el Pucela tuvo a los primeros sucesores de Arconada cuando el mito empezó a tener lesiones y a dejar paso: González, Elduayen y Alberto, aunque el que compartió el trono con el mítico portero fue nuestro protagonista de hoy, a quien pidió expresamente Cantatore y lo consideraba muy valioso en el vestuario. El técnico chileno fue el último en alinear a Elduayen en un partido de liga, ante el Betis. Se retiró a los 35 años y fue una callada celebridad al servicio del Europucela. Pues sí, hasta el portero reserva de aquel equipo de leyenda tenía su «aura». Elduayen jugó tres partidos esa temporada 96/97 y aunque César era titular indiscutible, Cantatore tenía a su suplente en un pedestal y hablaba maravillas de él. Ahora Agus, como le llamaron siempre los compañeros, vive en La Coruña donde tiene una escuela de porteros aunque dice que prefiere el frío de Pucela a la humedad de la costa gallega: «Allí no pillé ni un resfriado y aquí he tenido hasta neumonías».

Sobre su llegada a Valladolid cuenta: «Me pilló ya veterano y allí coincidí con chavales que eran todos jovencitos: Marcos, Antía, Santamaría, Fernando... Había un ambiente extraordinario e hice muchos amigos. Fui feliz en Pucela, ya conocía la ciudad y el clima porque había estado en Burgos».

Un detalle no muy conocido es que fue convocado en una ocasión para la selección absoluta, pero no llegó a debutar en un partido en Valencia. Con la Real B (entonces Sanse) tiene su gran historia. En el filial, siendo juvenil, coincidió con Begiristain. Desde ahí dio el salto al primer equipo y fue el portero que empezó a sustituir a Arconada antes que González y Alberto, todos ellos viejos conocidos aquí.

«Arconada en San Sebastián era Dios, así que entonces todos los porteros que iban saliendo de la cantera se marchaban, era imposible jugar». Recuerda, por ejemplo, a Biurrun y Ochotorena. Precisamente en plena conversación se entera a través de un grupo de whatsapp de excompañeros en la Sub 21 del fallecimiento de Ochotorena.

«Yo jugaba en el filial. Un día Arconada estaba fastidiado, a mí me tocó ir convocado y al final tuve que jugar siendo un chavalín. Ese año había pasado del juvenil al Sanse, que estaba en Segunda B». Hablamos de una temporada 83/84 en la que, mientras tanto, a 300 kilómetros, el Pucela alzaba la Copa de la Liga. «Yo jugué varios partidos porque ese año tenía Arconada la mano mal. Debuté contra Osasuna y jugué más esa primera temporada, con solo 19 años. Luego, en la 1985-86, Arconada se lesionó en el primer partido contra el Celta y estuvo casi toda la liga fuera. Entonces era yo el titular y González fue mi suplente. Después a mí me operaron de apendicitis y jugó él, era el año que llegó Toshack. Volví a jugar yo tras recuperarme».

Pasó también por el Atlético de Madrid o el Burgos, pero se quedó en La Coruña tras retirarse en Valladolid. «Mi hijas se habían criado aquí y nos tiraba esto. Aquí tengo ahora una escuela de porteros que se llama Nordest, el nombre del viento que pega en La Coruña. Hemos ido creciendo y tenemos ya varias sedes».

En este contexto, cuenta que sacó todos los niveles de entrenador y se fue a Carballo, a la Escuela Luis Calvo. «Estuve 20 años allí. Me pude marchar porque tuve ofertas de muchos sitios para ir a entrenar porteros, pero ahora tengo mi propia escuela».

Por Valladolid dice que ha vuelto a alguna boda y a ver a amigos de aquella plantilla que era como una familia. «Aramayo, Harold, »Boludo« Gutiérrez, los chavales... había muy buen ambiente y eso luego se nota en el campo», agrega.

Por último, en medio de una tos persistente, insiste en que prefiere el frío de Valladolid al clima de La Coruña. «Allí no cogía ni un simple resfriado, en Pucela te abrigas bien y lo apañas, pero aquí la humedad se te mete en los huesos».

Acaba hablando de sus orígenes, el orden de esta conversación no es precisamente cronológico. Dice que cuando era niño no había otra cosa que un balón. «En el pueblo teníamos campo de fútbol y frontón. Salíamos del colegio, hacíamos dos equipos y estábamos hasta la noche. Así salían los jugadores, ni tecnificación ni nada. Empezabas en un campo con barro y tú tenías que pintar las líneas o poner las redes. Eso los chavales de ahora no lo han vivido».

Sobre sus exequipos, dice que la Real Sociedad le tira porque es de allí. También sigue a sus otros equipos, por supuesto al Real Valladolid, pero «he vivido muchos años sin fines de semana disponibles y, aunque soy abonado del Deportivo, muchas veces no voy al campo. Va mi hija mayor y me lo cuenta».

No fue al reciente encuentro del Pucela en Riazor pero su hija, que es muy aficionada, le contó que el Pucela le había dado un repaso al Depor en la primera parte.

«Tanto Deportivo como Valladolid deberían estar en Primera por historia, por clubes y por afición. Espero ir a Valladolid próximamente porque al final, el fútbol lo que te deja son buenas amistades. Es lo mejor que te llevas», subraya.

El deporte enseñó a Elduayen a «ganar con humildad y a perder con dignidad», pero «hacer amigos allá donde has estado es lo que te queda, entre eso o mis números que figuren por ahí en algún banco de datos al final te quedas con el aspecto humano, y con los años lo valoras más», agrega. Me consta que Agus es de esos que sabe cuidar la amistad, no por las reflexiones que hace sino porque lo dicen los demás. Nunca se le disparó el ego, ni siquiera cuando tuvo motivos. Hasta ser portero suplente del Europucela, tras haber ganado varios títulos, supone para él «un orgullo».

