La marcha de Valladolid se reivindica con una plata europea

Ismael es un enamorado de la marcha. Se le percibe desde el mismo minuto que comienza a hablar de una disciplina atlética que ha marcado su vida. Desde cuando empezó en Badalona, en el colegio, hasta ahora, a sus 55 años, y que le lleva a reconocerse la carretera de Renedo de memoria. «Desde antes que era una carreterucha sin arcenes hasta la actualidad», admite en relación a una práctica que le lleva a hacer kilometradas con sus zapatillas, y que hace apenas diez días le dio la última alegría.

El atleta vallisoletano –sí, vallisoletano, porque llegó para hacer el entonces COU al instituto hace más de tres décadas– logró hace diez días en Madeira el subcampeonato europeo de los 10 kilómetros marcha. «No me lo esperaba», admite satisfecho con esa capacidad para sobreponerse a los problemas que Ismael Mirón ha adquirido del deporte, de 'su' marcha, esa que reivindica con su presea de plata en la categoría de máster 55. «Quieren acabar con ella, pese a los éxitos que le ha dado y le da a España», valora en relación a esa tendencia de World Athletics a nivel internacional de ir retirando distancias de la Marcha hasta dejarla reducida de kilómetros y con el mensaje subliminal de que es una práctica a sustituir por nuevas especialidades más rápidas y cortas para los Juegos Olímpicos. «Está lo de que sea más televisiva y enganche a los más jóvenes», indica aunque admite que a los niños y niñas les recomendaría esta práctica por los valores que transmite. «Disciplina, compañerismo, esfuerzo... Además, los marchadores somos más compañeros que competidores», explica en relación a ese título europeo que España ha logrado por equipos gracias a Ismael, pero también a sus dos compañeros con los que cerraron el trío de oro en Madeira.

Al segundo puesto del vallisoletano se sumó el séptimo puesto del alicantino José Serna; y el noveno del extremeño de Badajoz Leo Toro. Un Campeonato que les da alas para pensar en el próximo reto que será en Polonia, en el mes de marzo, y en el que volverán a acudir por equipos.

El Mundial de Corea no contará con ellos, por un tema económico, ya que no cuentan con apoyos, más allá de la ropa que les otorga la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), con un chándal a mayores en el caso de Ismael, al haber logrado una medalla. «No lo hacemos por las ayudas, está claro», reconoce el deportista, que dejó el más alto nivel cuando aún no había cumplido la treintena, y posteriormente probó en otras pruebas como el maratón. «Te picas, bajas de las tres horas, entrenas, compites... Pero en mi caso, me castigaba mucho el aquiles, y con la marcha tengo menos molestias», afirma el veterano atleta que paró el cronómetro en 56:28 en la isla portuguesa, una marca que no es la suya... «Tengo 54:00 en los 10 kilómetros marcha, así que se puede decir que no tuve el día», bromea después de que obtuviese el billete para el Europeo en el Campeonato de España del pasado mes de diciembre en Castro Urdiales, donde fue tercero con un tiempo de 55 minutos.

Pique sano consigo mismo tras una dilatada carrera que no tiene una meta a la vista, y que sigue viento en popa en el Racing Valladolid, y con recuerdo para el abulense Santiago Moreno, ese primer entrenador que le enseñó a marchar a toda velocidad.

