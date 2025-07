La familia Romeo en el Tour: «Hoy no ha habido que pisar fuerte los pedales»

Sergio Romeo Lunes, 7 de julio 2025, 20:14 Comenta Compartir

No todo son carreras y vatios cuando te propones hacer un seguimiento del Tour de Francia. Los días dan algo de margen para hacer turismo, y en este caso la llegada el domingo a zona de mar nos permitió a mi madre y a mi quedarnos en Boulogne sur Mer y dormir en una zona preciosa. Eso nos llevó a sacrificar la salida de la tercera etapa, y a desplazarnos hasta Dunkerque para ver la llegada.

Nos hemos apartado unos 300 metros tras la línea de meta para poder esperar a cierta distancia a Iván, y desde ahí hemos podido seguir todo lo que ha ido pasando, caídas y los diferentes ataques, en una pantalla gigante junto a un montón de gente que reaccionaba a cada situación. ¡La afición en esta carrera es tremenda!

Han sido varias las caídas en los últimas rectas, y eso ha hecho que los que han podido disputar el esprint ha quedado reducido a un grupo muy pequeño; detrás ya ha venido el grupo con los Pogacar, Remco, Vingegaard y todos los favoritos, y con ellos Iván, con el quie hemos podido hablar un minutillo. Lo suficiente para que nos haya dibujado una etapa «tensa» en cuanto a colocación, pero «muy tranquila» en cuanto a esfuerzo. No ha sido tanto esfuerzo físico como mental por el estrés que supone no descolocarte dentro del pelotón. 'No ha habido que pisar fuerte los pedales', que es lo que solemos decir ahí dentro.

Ampliar Sergio Romeo, con Pablo Ordorica, jefe de comunicaciones del Movistar Team.

Desde ahí nos hemos ido al autocar del equipo, y me he podido hacer una foto con Pablo Ordorica, que para mi es uno de mis referentes en cuanto a crear contenidos en redes sociales. Es el jefe de comunicaciones del Movistar Team, y el encuentro me ha venido muy bien porque me ha dado algunos consejos. Ya me conocía porque según me dice, ya había visto, al igual que Chente [García Acosta], alguno de los vídeos que subimos al canal Cycling Community. El ambiente que se vive dentro del equipo es extraordinario, están contentos porque les está saliendo todo bien, y Enric [Mas] ha superado los tres primeros días sin problemas.

¡La experiencia en mi caso, por el momento, está siendo muy chula!

