Balonmano El Aula, a confirmar su pase a la fase final de la Copa de la Reina Aula Alimentos de Valladolid ante el BM Castellón en el partido de la División de Hónor de balonmano femenino. / G. Villamil El equipo vallisoletano, con la baja de Lulu Guerra, parte con una ventaja de seis goles de la ida frente al Canyamelar Valencia VÍCTOR BORDA Viernes, 8 febrero 2019, 12:38

Fin de semana dedicado a la Copa de la Reina de balonmano con la disputa del partido de vuelta de la segunda fase. El Aula Alimentos de Valladolid tiene la eliminatoria encarrilada tras ganar de seis goles en la cancha del Canyamelar Valencia. Pero no debe dormirse en los laureles si quiere evitar sustos que le impidan clasificarse para la fase final de esta competición. El choque se celebra este sábado, a partir de las 19:00 horas, en Huerta del Rey.

El equipo vallisoletano cuenta con la baja de su portera titular, Lulu Guerra, que se ha tenido que desplazar a Canarias por el fallecimiento de su abuela. La responsabilidad de la portería recaerá en Carmen Sanz junto a una guardameta juvenil.

Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula Alimentos de Valladolid, destacó en la previa la necesidad de entrar muy concentradas en el choque y no dejarse llevar por la ventaja que las vallisoletanas obtuvieron en la ida. «Vamos con una ventaja de seis goles y la eliminatoria parece encarrilada, pero no me gustaría que la cosa fuese de otra manera. Debemos salir a ganar independientemente de la diferencia con la que contamos. Tenemos que saltar desde el inicio con la intención de sacarlo adelante, sin especular con los goles», comentó.

Peñas, que recordó el partido de ida fue igualado hasta el tramo final, vaticinó que el encuentro puede ser parecido al jugado en tierras valencianas. Reconoció que lo lógico es que el Canyamelar tenga «más interés en centrarse en la liga, pues su primer objetivo es mantener la categoría, aunque si tiene opciones va ir a ganar, pues a todos nos gusta disputar este tipo de competiciones. Hay que ser muy serios, igual que el día de Porriño».

El entrenador del Aula, aunque subrayó que la baja de Lulu Guerra es importante, mostró su «total confianza» en Carmen Sanz, que ya jugó medio partido en el encuentro de ida disputado en Valencia.