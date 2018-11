Zona gamer: Pokémon define su futuro

Aún recuerdo aquel verano, el de 2016, en el que un juego para móviles se convirtió en tema de conversación para absolutamente todo el mundo. No ocurre siempre, pues que algo se convierta en fenómeno (y con fenómeno no me refiero a 'viral') implica, entre otras cosas, que derribe la dichosa barrera generacional. Pero el efecto de 'Pokémon Go' fue imparable, y fueron pocos los que no entendían que hacía esa gente recorriendo las ciudades sin apartar la mirada del móvil. Su objetivo era el clásico de la saga, hacerse con todos los Pokémon posibles, esas pequeñas criaturas que tantos beneficios le han reportado a Nintendo. Su estreno en Nintendo Switch, la consola híbrida de la compañía, es sin duda uno de los lanzamientos del año, pero muchos no terminaban de entender qué iba a ser 'Pokémon Let's Go'. ¿Una mera versión del juego de teléfono para la portátil? ¿Su secuela? Con el título ya en el mercado, las dudas han sido despejadas.

Desde la llegada de las dos primeras entregas, 'Pokémon Rojo y Azul', la saga ha significado una fiebre imparable para varias generaciones de jugadores. Todo lo que Pikachu y compañía tocaban, se convertía en oro, como por ejemplo las ventas de 'Game Boy', la portátil que acogió su debut, que no hubiese podido mantenerse en tan buena forma en sus múltiples versiones si no llega a ser por Pokémon. En total, la franquicia ha vendido más de 300 millones de juegos, y es que aquel germen se fue reproduciendo entrega tras entrega, repitiendo los mismos parámetros y, sobre todo, aumentando el número de criaturas que se podían capturar. Cada nueva generación (es decir, cada nueva colección) desataba su correspondiente histeria mundial, y de aquellos 'Rojo' y 'Azul' hemos llegado a 'Pokémon X e Y', pasando por Amarillo, Rubí, Negro y un largo etcétera.

La mecánica tradicional de todos los Pokémon es básicamente una aventura de rol en el que el jugador, como entrenador Pokémon virtual, debe recorrer una extensa región mientras captura diferentes criaturas y combate en enfrentamientos por turnos con ellas. Este es el abc de la serie principal más allá de los diferentes spin-offs y versiones alternativas que ha tenido la marca. Por eso, la llegada de 'Pokémon Go' supuso un punto de inflexión enorme. Por un lado, suponía el salto de la franquicia a la telefonía móvil y, por otro, únicamente invitaba al jugador a capturar a estos monstruos de bolsillo. Pero lo tenía todo para convertirse en un éxito. Para empezar, el hecho de ser para teléfonos, un dispositivo que es hoy por hoy una extensión de casi cualquier persona. Para seguir, era una app gratuita que acudía a las compras dentro de la aplicación para monetizarla, por lo que cualquiera podía descargarla con facilidad. Y para acabar, apelaba a un componente nostálgico que hizo que desde niños hasta adultos, de cualquier tipo y condición, se planteasen, al menos, probarlo.

Todo ello se tradujo en que, en EEUU, se convirtió en poco más de cuatro horas en la aplicación más descargada, y en su primer día, tras 4 millones de descargas, ya reportó más de 10 millones de dólares de ingresos según la consultora Sensor Tower. Si bien es cierto que la obsesión por este juego se fue mitigando con el paso del tiempo, aquellos que lo daban por muerto están muy equivocados y, de hecho, el pasado mes de octubre se volvieron a vivir las clásicas estampidas de personas en busca de uno de estos Pokémon, móvil en mano, en diferentes ciudades del mundo. En Madrid, en concreto, fue en el Parque del Retiro. Como dato, resaltar que la aplicación ya contabiliza más de 800 millones de descargas.

Videojuego 'Pokémon Let's Go Pikachu'. / El Norte

Era pues evidente que Nintendo no iba a dejar escapar este lucrativo fenómeno así como así, sobre todo porque gracias a la aplicación el potencial número de jugadores de Pokémon se ha visto ampliado. El resultado no es otro que 'Pokémon Let's Go', que llega a Nintendo Switch en dos versiones: 'Let's Go Eevee' y 'Let's Go Pikachu'. En el momento de su anuncio generó cierta controversia entre aquellos que esperaban un juego tradicional de la saga, pero lo cierto es que la jugada por parte de Nintendo es tan lógica como maestra. El propio título del juego da pistas sobre las intenciones de la compañía, y es que en este nuevo videojuego para Switch hay algo de 'Pokémon Go', pero al mismo tiempo nada tiene que ver con la app. De hecho, la respuesta más sensata es admitir que Nintendo, con 'Pokémon Let's Go', ha conseguido un equilibrio perfecto entre el juego tradicional y la modalidad móvil, aumentando así la accesibilidad de un título que da cabida a jugadores tanto neófitos como veteranos.

Para probar esta nueva fórmula, en Nintendo también han sido inteligentes, y han mitigado el riesgo ofreciendo un remake de 'Pokémon Amarillo'. Este videojuego, que se lanzó para Game Boy en el año 2000, tenía como objetivo llevar el videojuego a los fans de la serie de animación de Pokémon, y para ello mostraba al personaje como Ash Ketchum, mítico protagonista de la adaptación para TV, acompañado por el icónico Pikachu. Esta era la novedad más destacada, porque el resto de la historia era la misma que las ediciones Rojo y Azul, las que lo empezaron todo. En 'Pokémon Let's Go' los jugadores también iniciarán su aventura en Pueblo Paleta y tendrán que recorrer la región de Kanto para hacerse con todos. Además, también tendrán un Pikachu que les acompaña si adquieren 'Pokémon Let's Go Pikachu'; o por el contrario, un Eevee si optan por 'Let's Go Eevee'. No faltan, claro, los míticos primeros 151, con grandes clásicos como Bulbasaur, Charmander o Squirtle; y los archienemigos son además el Team Rocket.

Optar por el remake de esta aventura es una alegato directo a los jugadores de siempre, que no podrán resistir la oportunidad de volver a vivir esta aventura pero con el apartado gráfico renovado. Además, en este sentido las mecánicas del juego tradicional siguen ahí, por lo que 'Pokémon Let's Go' se vive como un Pokémon de siempre. No obstante, incluye algunos cambios sutiles, y ahí es donde entra el Go del título. Para empezar, ya no se combate contra los Pokémon salvajes que nos encontramos por el camino. Por el contrario, a estos solo se les puede capturar a través de un minijuego al más puro estilo 'Pokémon GO'. Por si esto fuera poco, los Pokémon no aparecen aleatoriamente a medida que caminamos, sino que se les puede ver poblar el mapeado de Kanto, y serán los jugadores los que decidan si proceder a la captura. Así, los combates se limitan a los entrenadores, que no son pocos, y esto lejos de lo que pudiera parecer a los más puristas, ha refrescado el ritmo de juego. Es el jugador el que puede elegir si centrarse más en las capturas o en los combates, y ambas vías aportan experiencia para mejorar.

Variedad de posibilidades

Por lo demás, 'Pokémon Let's Go' tiene más de la serie original que de la aplicación, y ahí están las rutas, el mapa intacto de Kanto, los gimnasios, y la gestión del equipo Pokémon de siempre. Incluyen opciones como la personalización del personaje o de las propias criaturas, y algunas de las últimas incorporaciones como acariciar a nuestros pokémon y ganarnos un mayor afecto. La aventura principal supera las 20 horas de juego, pero si por algo destaca cualquier juego de esta serie es porque la gracia reside en profundizar. El hecho de combatir y subir a nuestro equipo de nivel hará que el camino sea más sencillo (que no fácil), pero ahí queda también la opción de capturar a los 151 Pokémon, legendarios incluidos, así como algunas sorpresas que es mejor no desvelar, aunque cabe destacar que hay juego para rato.

Los jugadores que se hayan esforzado con la captura en la aplicación Pokémon Go podrán transferir sus pokémon al juego (que no al revés). Solo los de la región de Kanto, eso sí. Dichas criaturas se trasladarán al denominado GO Park, un espacio virtual formado por 20 parques, cada uno con capacidad para albergar a 50 Pokémon, lo que significa que hay espacio para 1000 Pokémon. Para poder utilizarlos en 'Let`s Go', los usuarios deberán volver a capturarlos en dichos parques. En otro orden de cosas, el juego incluye un multijugador cooperativo mediante el cual otro jugador puede echar una mano al principal contribuyendo en los combates o en las capturas, una medida que agradecerán aquellos padres que quieran jugar con sus hijos.

Ficha técnica Título: 'Pokémon Let's Go Pikachu' / 'Let's Go Eeevee' Plataforma: Nintendo Switch Precio: 59,99 euros Edad: +7 años

Como extra, cabe mencionar que con el juego Nintendo ha lanzado también un periférico inalámbrico con forma de Poké Ball que sustituye a un Joy-Con (los mandos extraíbles de Switch), la denominada Poké Ball Plus. Además de contar con controles de movimiento, este mando se ilumina con distintos colores, vibra y emite sonidos de cada uno de los Pokémon como si los hubieras atrapado en el mundo real. Detalles no imprescindibles pero sí recomendables para los mayores fans. El dispositivo es también un nexo con Pokémon Go, ya que se puede sacar de casa para realizar capturas sin mirar el móvil o pasear un pokémon para obtener caramelos o eclosionar huevos.

Con todo, quizás en lo que más destaca de 'Pokémon Let's Go' es la clase magistral de diseño que supone. La capacidad de sus responsables para encontrar un equilibrio entre los juegos tradicionales de la saga mientras da cabida a los nuevos usuarios que se han aficionado vía juego para móviles es digna de elogio. Es, posiblemente, un videojuego que marcará un punto de inflexión y, en consecuencia, el devenir de la saga. Ahora bien, el futuro se antoja prometedor.