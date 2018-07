ARANDA García Hernández no contempla una victoria de Saénz de Santa María en el congreso del PP Villacis y García Hernández con Graciano Palomo, director del curso. / El Norte El que fuera candidato en las primarias ha participado en Aranda en el curso Prensa y Poder SUSANA GUTIÉRREZ Miércoles, 18 julio 2018, 18:24

El que fuera candidato a la presidencia del Partido Popular, José Ramón García Hernández, «no contempla» una victoria de Soraya Saénz de Santamaría en el congreso de la formación política de este fin de semana, donde se elegirá el presidente. «La mayoría de los compromisarios ya empiezan a decantarse claramente, está ganando mucha fuerza la candidatura de Pablo Casado», ha afirmado en Aranda de Duero, donde ha participado en una ponencia en el curso Prensa y Poder que organiza San Gabriel.

García Hernández ha considerado un «acierto» el que Casado haya «sabido integrar» al resto de candidatos dentro de su proyecto político de partido. «Necesitamos un futuro líder que nos haga crecer a todos, que haga una política moderna, pero con los valores del partido». Al respecto, ha resaltado los últimos apoyos públicos que está recibiendo el candidato a la presidencia como los de los presidentes autonómicos de Murcia y La Rioja.

En cualquier caso, el diputado abulense no ve posible una victoria por parte de la ex vicepresidenta del Gobierno, pese a los buenos presagios de los afines a Sáenz de Santamaría,«no se puede vivir en la burbuja permanente, está cuajando con mucha fuerza nuestra alternativa en todas las partes», ha concluido.

Begoña Villacís

Su compañera de ponencia en el Curso Prensa y Poder, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís también ha aludido a ese proceso interno del Partido Popular. «Los dos provienen de lo mismo, son aparato, llevan décadas en el partido, no son ajenos ni pueden presentar renovación. Es el PP clásico», ha indicado. Respecto a cuál de los dos candidatos puede ser más propicio para alcanzar acuerdos con Ciudadanos, Villacís ha recalcado que los pactos se basarán «en ideas y programas y no en personas». Respecto a la campaña de primarias ha opinado que «es un pena que no se debata de ideas, sino que se tiran los trastos a la cabeza de cosas antiguas, que tienen porque llevan muchos años».