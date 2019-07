FeSP-UGT Castilla y León pide el cambio inmediato de la cúpula de la consejería de Medio Ambiente Incendio en un bosque de pinos / Pixabay Aseguran que el consejero en funciones ha mentido a la población diciendo que los medios de extinción estaban al 82%, cuando desde el sindicato aseguran que apenas llegaban al 50% PAULA VELASCO Ávila Lunes, 1 julio 2019, 16:17

El sindicato FeSP-UGT de Castilla y León pide el cambio «inmediato de todo el equipo responsable del operativo de incendios» de la región, formada por el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez – Quiñones, el director general del Medio Natural, Ángel Arranz, y el jefe de servicio competente en el operativo de incendios, Vicente Rodríguez.

Según Francisco Comuñas, delegado sindical de Medio Ambiente de UGT en Salamanca, la Junta de Castilla y León «miente al ciudadano» y al consejero «no se le dan bien las matemáticas», ya que el pasado 19 de junio, en la presentación de la campaña de verano contra los incendios, anunció un operativo que estaría cubierto en un 82% a finales del mes de junio. Según UGT, el operativo no ha estado ni siquiera al 50%, como «se ha podido comprobar en los incendios de Ávila», que continúan activos.

«Estamos viendo que en la Junta están obcecados con el calendario, diciendo que la época de peligro alto es la del 1 de julio al 30 de septiembre y no se dan cuenta de que los incendios no entienden de fechas», ha asegurado Comuñas. «Han jugado a la ruleta rusa, han jugado con fuego y se han quemado. El operativo no estaba al 100%, Ávila no tenía cuadrillas, lo poco que había en la comunidad se ha volcado en la provincia abulense, dejando al descubierto la de Salamanca y Zamora».

Pero es que, además, según el delegado sindical desde la Junta no se ha querido activar el nivel alto de peligrosidad, cuando «desde la Agencia Estatal de Meteorología ya estaba anunciada la alerta meteorológica por la ola de calor. Es una irresponsabilidad absoluta».

Según ha explicado a este medio el delegado sindical, normalmente se contrata al personal de cuadrillas terrestres y helitransportadas del 1 de julio al 30 de septiembre, y estarían a tiempo parcial y como personal fijo discontinuo los técnicos de la Junta, agentes medioambientales, vigilantes de torres de vigilancia, conductores y mangueristas de camiones de incendios. Comuñas asegura que «habría que haberles adelantado la entrada y avisado a las empresas para contratar antes los efectivos. Y todo por ahorrarse cuatro pesetas. Habrá que ver los gastos que han generado los incendios de Ávila».

Comuñas ha explicado que en Salamanca «teníamos cuatro cuadrillas de doce; tres puestos de vigilancia, de once que hay; de dos dotaciones de camiones, una estaba de vacaciones, y estábamos un agente medioambiental por comarca, cuando normalmente hay dos o tres en época de peligro alto. El operativo no llegaría ni al 50%».

Debido a la «sequía tremenda hemos visto como comunidades autónomas, como Extremadura o Castilla la Mancha, han adelantado la época de peligro alto, y algunos medios de extinción, desde mitad de junio».

La Junta de Castilla y León «rechaza totalmente las críticas» por la gestión de los incendios

El consejero en funciones de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez – Quiñones, por su parte, ha rechazado «totalmente las críticas» a cómo se han gestionado los incendios de Ávila. El consejero ha asegurado que el operativo ha contado con «todos los medios necesarios para acometer» la lucha contra el fuego. «Han trabajado cerca de cuatrocientas personas, ha habido hasta veintitrés medios y han sido los necesarios», todo ello «sin descuidar el resto de la comunidad, ya que la parte este estaba también bajo riesgo».

Quiñones ha asegurado que la competencia de extinguir un incendio no es solo de la Junta, sino de todas las administraciones. En cualquier caso ve lógico que «desde ciertos lugares se quiera que las cosas sean más rápidas pero un incendio es como es y es muy complicado apagarlo. Lo que hace falta es no incendiar y lo que echo en falta es un llamamiento a la responsabilidad».

Y es que asegura que los responsables lo que tienen que hacer es «dar mensajes de responsabilidad para que no se quemen los montes y de apoyo a las instituciones», incluidos los alcaldes, «que tienen que tener sus municipios libres de matorral y vegetación», que pueda favorecer que un incendio se propague.

Según los datos que ha ofrecido Quiñones, en un «94% de los incendios está el hombre detrás», bien sea por impudencia o provocados. «Ese es el mensaje», ha dicho, «todos a uno, responsabilidad en el uso del monte, vigilancia».