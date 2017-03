Silván llama al afiliado en Zamora, una tierra «para nada hostil» que le deja sin acto con los militantes

«Silván echó la pata pa lante desde que Herrera dijo que no continuaba porque quiero a esta comunidad». Es la frase con la que ha resumido Antonio Silván su candidatura a la Presidencia del PP de Castilla y León. Lo ha hecho en Zamora, desde donde se ha dirigido al afiliado, «su objetivo y no el aparato», a pesar de que por motivos de organización no ha tenido acto con los afiliados de la provincia.

«Yo no pongo ninguna condición a los lugares a los que voy, salvo estar en la sede del partido», ha explicado sobre esta circunstancia que, según sus palabras, quedaba a elección del partido en la provincia. Aunque le hubiera gustado que hubieran estado los afiliados en la sede de Víctor Gallego porque «es a quien me dirijo estos días», el precandidato leonés ha asegurado que Zamora no es una tierra hostil. «De territorio hostil para mí nada», ha manifestado tras el apoyo mostrado a Alfonso Fernández Mañueco por la coordinadora general de los populares zamoranos, Mayte Martín Pozo.

Entre los presentes, también partidarios declarados de Silván, como la exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León y procuradora por la provincia en las Cortes, Rosa Valdeón.

Se dirigió Silván al afiliado zamorano para decirle que cree firmemente en un proyecto de comunidad, en un proyecto de todas y cada una de las nueve provincias y en la organización del Partido Popular, una formación que considera adecuada para canalizar las ideas de su proyecto. Apuesta por un PP más abierto, más ilusionante, participativo y más implicado en el día a día de la sociedad. No es que hasta ahora no lo haya sido, según aseguró. Es que Silván quiere que sea «mucho, mucho más».

«Nos tenemos que adaptar a la realidad en la que estamos y hoy la sociedad nos pide que estemos mucho más cerca de ellos». Por este motivo, si llega a ser el presidente del partido en la región, apostará por «más calle y más contacto y menos despachos».

Considera también el leonés que es el momento de que el árbol del PP se renueve y de mover el partido «con todos y cada uno de los afiliados». Y es por eso por lo que Silván se dirigía a ellos aunque no estuvieran y su visita a Zamora se limitara a una convocatoria ante los medios de comunicación.

Sin embargo, quiso hacer un llamamiento a todos los que componen la que definió como la gran familia del PP. «En el proyecto de Silván no sobra nadie», aseguró y añadió que tiene fuerza, muchas ganas e ilusión. También le dijo al afiliado, «con nombre y apellidos», que vote libremente y que confíe en Antonio Silván porque no le va a defraudar. Después partió hacía Salamanca y Ávila en su recorrido por la comunidad.