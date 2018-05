Ávila da un plazo de tres meses a Torra para disculparse antes de declararle persona 'non grata' Fernando Villar En el homenaje a Daniel Cardona afirmó que «un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la Plana de Vic» PAULA VELASCO Viernes, 25 mayo 2018, 17:56

El Ayuntamiento de Ávila ha aprobado este viernes una moción llevada por el Partido Popular al pleno del mes de mayo, en la que se ha pedido declarar a Quim Torra, presidente de la Generalitat, persona non grata, si no se manifiesta en tres meses en contra de unas declaraciones realizadas sobre los abulenses.

Estas declaraciones, que el Partido Popular ha calificado de «xenófobas», se dijeron en un acto homenaje a Daniel Cardona, en el que participaba Torra. En este homenaje, según los populares Cardona dijo que «un cráneo de Ávila no será nunca como uno de la Plana de Vic».

Tras una primera votación en el consistorio, en la que ha habido nueve votos a favor y nueve en contra, con el resto de abstenciones, la moción ha salido aprobada en segunda vuelta gracias al llamado «voto de calidad» del alcalde. Con los votos a favor del Partido Popular, en contra de Izquierda Unida, PSOE y Trato Ciudadano, y la abstención de Ciudadanos y UPyD, en caso de empate el regidor de la ciudad tiene la capacidad de añadir un voto más como presidente del pleno para deshacer este equilibrio.

Patricia Rodríguez entiende que no se puede aceptar algo así mientras Torra siga siendo presidente de la Generalidad, ya que en este momento es alguien con la responsabilidad «de la educación de Cataluña, de la sanidad, de la seguridad catalana». Lo que pretenden «humildemente desde una ciudad pequeña, desde un pleno pequeño, es manifestar que una vez que uno asume una responsabilidad, con responsabilidades tan importantes como las que ha asumido él al ser elegido presidente, tiene que retractarse de esas declaraciones que ha hecho, retractarse de homenajear una persona que considera que un cráneo de Ávila es inferior a uno de la Plana de Vic y que, si no lo hace, en esta ciudad no lo vamos a recibir con los brazos abiertos».