Sacerdotes católicos alertan del «trasfondo sectario» de una marcha que llega a Tordesillas Los voluntarios de la Peace Run, en su llegada a Burgos. / AJA Catorce voluntarios componen la comitiva que ha recorrido 24.000 kilómetros por Europa «con un mensaje de paz» V. M. V. VALLADOLID Jueves, 27 septiembre 2018, 23:28

Tiene previsto llegar este viernes a Tordesillas, con un acto en el instituto Juana I, a las 13:45 horas. Se llama la carrera por la paz, una iniciativa que desde el 27 de febrero recorre Europa (24.000 kilómetros por 42 países) y que, tras su paso por el País Vasco, Burgos y Palencia, llega hoy a Tordesillas en su camino hacia Salamanca y después Portugal.

La comitiva está compuesta por catorce atletas que han emprendido una carrera de relevos (con antorcha incluida) y que en los lugares por los que pasan presentan su mensaje «por un mundo en paz a través del deporte». La iniciativa nació hace 31 años de la mano de Sri Chinmoy, un maestro espiritual bengalí que, dicen en su organización, «dedicó su vida al fomento de los ideales de armonía y unidad entre las personas de diferentes países». «Ese es el espíritu de la marcha», afirma Esmeralda Vicedo, coordinadora de Peace Run en España. Sin embargo, voces de la Iglesia católica alertan de «objetivos ocultos».

Luis Santamaría, sacerdote en Muelas del Pan (Zamora) y secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, asegura que la entidad «se presenta de una forma muy vaga con elementos positivos como la difusión de la paz y el deporte, y una absoluta falta de transparencia». El objetivo de esta carrera, defiende Santamaría, es «utilizarla como propaganda para limpiar su imagen y usar a responsables políticos o líderes sociales que se fotografían con ellos para legitimarse».

En su página web pueden verse fotografías con Nelson Mandela o el papa Juan Pablo II. «Sobre todo quieren legitimar su imagen de altruismo, sin descartar que puedan también recaudar fondos con donativos», acusa Santamaría, quien recuerda que la figura de Sri Chinmoy (fundador, fallecido en 2007), aparece en el 'Diccionario enciclopédico de las sectas', del sacerdote Manuel Guerra, y en documentos de la Asamblea Nacional Francesa. Santamaría explica que los seguidores hacen tres sesiones diarias de meditación ante un altar con la foto de Sri Chinmoy, quien, según su biografía, escribió 1.500 libros, 115.000 poemas y 20.000 canciones. Además, pintó 200.000 cuadros.

Vicedo rechazó ayer las acusaciones: «Somos transparentes, gente voluntaria. Se puede comprobar si se viene con nosotros a los actos que organizamos en los colegios. Hay críticos para todo, que buscan puntos negros donde no los hay. No tenemos que escondernos.No hacemos daño a nadie. No recibimos nada a cambio.Somos voluntarios que recorren Europa con un deseo de paz. También Cruz Roja recibe críticas».

En el instituto Juana I aseguraron desconocer estas acusaciones de «trasfondo sectario», y el Ayuntamiento de Tordesillas (a quien la entidad solicitó, sin respuesta, ayuda de alojamiento) rechazó cualquier tipo de recepción oficial, como sí han hecho en otros municipios. Aseguran que dormirán en Torrecilla de la Abadesa.

En la carta que envían a los ayuntamientos, les invitan a participar en un «sencillo acto de bienvenida», de unos 15 minutos, que consiste e la presentación de la Peace Run y de los corredores internacionales. Después, se invita al alcalde o algún concejal a pronunciar «una spalabras sobre paz, tolerancia y respeto» y se ejecuta una ceremonia con «el paso de la antorcha de la paz a los asistentes y la entrega de un pequeño obsequio al Ayuntamiento en recuerdo de la visita». Aseguran, además, que no requieren más apoyo, aunque sí solicitan «al ser todos voluntarios y una organización sin ánimo de lucro disponemos de fondos muy limitados« la posibilidad de alojarse en albergues municipales.