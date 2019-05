Así será la macroverbena de la orquesta Panorama en la Plaza Mayor de Valladolid Escenario de la orquesta Panorama, en un concierto pasado. / EL NORTE La formación gallega actuará el lunes 13, día de San Pedro Regalado VÍCTOR VELA VALLADOLID Jueves, 9 mayo 2019, 11:09

Cuidado con el fiestón que se prepara para este lunes, a partir de las 21:00 horas, en la Plaza Mayor. Valladolid festejará este año a su patrón, San Pedro Regalado, con el concierto de Panorama, la formación gallega que está considerada como la mejor orquesta de verbenas de España.

Serán veinte músicos y bailarines en el escenario (entre ellos el cantante Mario Álvarez, ganador de una edición de Operación Triunfo), un espectacular tráiler de luz y sonido, y un repertorio que combina los clásicos festivos con las canciones más recientes. Todo ello bajo el título de 'Numer one tour', el nombre con el que recorren este año las plazas y fiestas del país.

El domingo estarán en Valdestillas. El lunes en la Plaza Mayor. Un día después, el martes, se subirán a un escenario en el estadio de Balaídos, en Vigo. El alcalde, Óscar Puente, desveló que el desembolso por esta actuación (en lunes y fuera de temporada veraniega) es de 19.000 euros.

«En este momento, en el que la música remember de los años 80, 90 y 2000 está tan de moda, en Panorama lanzamos una gran apuesta y vamos a recordar juntos a los mejores artistas y temas que han sido números uno y que forman parte de nuestra vida», explica en la web del grupo Manuel Lito-Garrido, director de la formación. El montaje estrena escenario «totalmente nuevo, en el que destaca la innovación tecnológica y de diseño, para lograr unos efectos audiovisuales al más alto nivel. Junto al vestuario y una puesta en escena impactante», añaden.

En youtube hay varios vídeos que permiten ver cómo será el espectáculo, qué canciones sonarán el lunes en la Plaza Mayor de Valladolid. «Supuestamente hay más de cien millones de canciones. Solo hay algunos privilegiados que han conseguido ser 'The number one'. No todos los artistas consiguen llegar», dice una grabación en el inicio de la actuación. «Nunca en una gira habían estado tantos números uno», continúa la introducción a un concierto que arranca con un homenaje a Michael Jackson, mientras se encandenan los acordes de 'Billie Jean', 'Thriller' (zombies incluidos en el escenario, con los pasos del videoclip) o 'Beat it'. Ya partir de ahí, un festival de ritmos latinos, el himno partisano 'Bella ciao' (popularizado en la serie 'La casa de papel), popurrís de merengues con coreografías endiabladas, confeti que se dispara desde el escenario, bailarines que invitan a dar palmas... Y a partir, 'medley' que mezclan la música electrónica con el pachangueo.

El repertorio de los conciertos ofrecidos hasta ahora por Panorama incluye éxitos como 'Survivor', 'Don't you worry child', 'Lo malo', 'Atrévete-te-te', 'Lo que pasó, pasó', 'Uptown funk', 'Put a ring on it', 'Salta', 'Clavado en un bar', 'La bikina'... Todos ellos, organizados por temáticos, presentados en popurris (para aprovechar al máximo el estribillos) y con cambios de vestuarios que permiten a los cantantes vestirse de mariachis para cantar rancheras o disfrazarse de Bisbal cuando suena alguna canción del almeriense. Un espectáculo de varias horas que sonará desde las 21:00 horas en la Plaza Mayor.