Javier Rey: «Si queremos salvar el planeta hay que hacer un esfuerzo económico» Javier Rey posa en la biblioteca de la UEMC, donde imparte clase en el Departamento de Enseñanzas Técnicas. / Gabriel Villamil Es el único español en la Academia de futuros líderes de la Comisión Europea de la Energía. Son 30 escogidos menores de 34 años que empezarán a debatir, en Tesalónica, sobre el futuro modelo energético de la UE ANTONIO G. ENCINAS Valladolid Miércoles, 10 abril 2019, 07:29

Profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes y próximo doctor por la Universidad de Valladolid, donde participa en el Grupo de Investigación Reconocido de Termotecnia, su currículum fue lo bastante impresionante como para ser seleccionado por la Comisión Europea. Querían formar un grupo especializado de «futuros líderes» del sector energético y su primera cita será en Tesalónica (Grecia) desde el jueves.

–Es un grupo muy reducido, ¿tienen definidas ya las pautas de trabajo?

–Nos llevan a trabajar mucho, tenemos mañanas y tardes con bastantes debates sobre políticas energéticas y cómo se va a ir desenvolviendo el tema de las emisiones de carbono, de la sostenibilidad… Trabajo sobre sostenibilidad en edificios y en sistemas energéticos de edificios y la normativa ha ido evolucionando bastante en los últimos años.

–En un momento en que se afrontan en España, por ejemplo, cambios normativos sobre el autoconsumo. Cambios que son continuos.

–La normativa además cambia en función del eje político que esté gobernando. Es una de las cosas de las que estoy en contra, porque dentro de la Unión Europea ¿cómo puede ser que tengamos políticas diferentes y cada país potencie más una energía que otra? Aquí en Castilla y León potenciamos mucho la biomasa, porque además estamos rodeados de masa forestal. En Dinamarca, sin embargo, la penalizan bastante.

–Cuesta entender por qué en España cuesta tanto obtener energía y por qué se ha tardado tanto en desarrollar la que en principio es más accesible para el país, como la solar.

–Es verdad, pero hay que ser un poco claro, porque es verdad que Alemania produce más energía renovable, pero también hay que vender que la energía renovable es más cara y si a la sociedad le dices que vamos a poner renovables todo el mundo quiere ponerse la etiqueta verde, pero nadie quiere subir la factura de la luz. Hay que buscar un balance. A mí me gustaría tener la energía que tiene Finlandia, que casi toda es renovable, pero no podemos llegar a eso porque la gente se echaría a la calle. Hay que buscar el equilibrio. Y luego se ha criticado mucho la energía nuclear, que no es verde, pero nosotros también necesitamos una base energética. Esto que dicen de las huelgas energéticas, de apagar todos los sistemas una hora al año, es peligroso, por ejemplo, porque la red eléctrica se podría desplomar y tener un desfase, puede hacer caer todo el sistema y está todo muy interconectado. Las renovables están bien, pero hay que ir poco a poco y haciendo las cosas bien. La gente tiene que ser consciente de que si queremos salvar el planeta y energías renovables, hay que hacer un esfuerzo económico.

–En un momento en que cada vez se consume más luz.

–Sí, y más vamos a consumir. El cambio climático supone una subida de temperatura y esto supondrá que necesitaremos más equipos de frío y los principales equipos de frío tiran de electricidad. Vamos a reducir la demanda de calefacción pero vamos a aumentar la de frío y al fin y al cabo esto va a base de la luz. El autoconsumo está bien, pero el problema es que desestabiliza la red. Vas a tener subidas y bajadas de exportación e importación y puedes crear un problema. Poco a poco. Pero vamos bien. Más que trabajar hacia ese punto habría que trabajar hacia los edificios que sean capaces de generar el suficiente consumo como para aportar a la demanda y llegar a cubrir cada uno su espacio.

–En la UVA hay dos ejemplos, el LUCIA y el nuevo aulario.

–Son punteros. El LUCIA es el segundo edificio del mundo en eficiencia energética, el primero del hemisferio norte, y eso está catalogado por una agencia norteamericana. Y se le da poco valor.

–Habría que mostrarlo más.

–Creo que sí. No se proyecta a la sociedad. La gente de Valladolid debería sentirse orgullosa de los edificios que se están construyendo, porque al fin y al cabo son edificios universitarios que van con fondos públicos. Deberían publicitarse un poco más. Igual que una persona de Valladolid se siente orgullosa de que la ciudad fuera capital de España durante un periodo de cinco años, ninguno sabe que está este edificio aquí. Y se podría hablar del tema.