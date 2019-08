Programa de fiestas de Valladolid 2019 por espacios. Harley Davidson y degustación de postre EL NORTE Valladolid Jueves, 29 agosto 2019, 15:03

Domingo 8. Exterior Cúpula del Milenio

• 10:15 h Quedada y venta de tickets.

• 11:00 h Comienzo de ruta.

• Recorrido: Avda. de Miguel Ángel Blanco, Pso. Isabel la Católica, C/ San Ildefonso, Pso. de Zorrilla, Parking de VallSur (1ª parada), (12:15 h) Pso. de Zorrilla hacia Pinar, desvío hacia C/ Acacias (Pinar), (2ª parada), (13:25 h) C/ Arca Real, Pso. Arco Ladrillo, Pso. de Filipinos, Pza. de Colón, C/ Gamazo, Pza. de España, C/ Duque de la Victoria, , C/ Cánovas del Castillo, C/ Fray Luis de León, C/ Pedro Barruecos, C/ Merced, Pza. Santa Cruz

• 14:00 h Llegada y fin de ruta en Plaza Santa Cruz.

XXIII FIESTA INTERNACIONAL DE MOTO GUZZI. Pza. Del Caño Argales

• Sábado 14 de 20.00 a 23.00h

• Domingo 15 de 13.00 a 15.00h

DEGUSTACIÓN DEL POSTRE NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO

• Jueves 5. 19:00 h Paseo Central del Campo Grande