Programa de fiestas de Valladolid 2019. Jueves, 12

• 10:00 a 22:00 h Parking Vallsur (pº Zorrilla) LXXX Aniversario de Batman. (Talleres 17:00 a 21:00 h).

• 11:00 a 22:00 h Paseo Central del Campo Grande. 41 Feria de Cerámica y Alfarería. ACEVA. Hasta el día 15.

• 11:30 a 21:00 h Feria de Muestras de Valladolid. Hasta el día 15.

• 12:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00 h Exteriores El Corte Inglés – Pº de Zorrilla. Parque infantil Vuelta al cole. «El laberinto de los juegos»

• 17:00 h La Pilarica (Pº Juan Carlos I con c/ Puente la Reina ) Tío Tragaldabas.

• 17:00 a 21:00 h Zona Infantil Plaza de Portugalete Parque infantil (hinchables).

• 17:00 a 21:00 h Zona Infantil Plaza de Portugalete Talleres de PlayMais y chapas personalizadas.

• 17:00 a 20:00 h Acera de Recoletos Caricaturistas. Un dibujo por una sonrisa. A. C. Eclipse.

• 17:30 h Residencia Ntra. Sra. del Carmen. (C/ Chancillería 5) Dúo Principal.

• 17:30 a 21:00 h C/ Estación de Ariza , s/n XXVIII Exposición Ferroviaria. Asvafer.

• 18:00 h Plaza de Toros Corrida de toros de la ganadería Garcigrande - Domingo Hernández para Ponce, El Juli y Pablo Aguado.

• 18:00 h Cúpula del Milenio Magia Infantil con Kayto.

• 20:00 h Cadenas de San Gregorio – Paraiso Pasacalles charanga Cucu Band Organiza peña Sweet Dreams.

• 20:30 a 23:00 h Pza. Zorrilla Magic Bubble – David Vega La 8 Valladolid.

• 18:00 a 21:00 h Paseo de las Moreras Exhibiciones deportivas, juegos, Gymkana, sorteo de material y regalos. AFEDECYL.

• 18:00 a 01:00 h Paseo de las Moreras Rod Taylor + Riddim Syndicate Backing Band, Roberto Sánchez Feat Inés Pardo, Shanti Yalah y I Man Cruz, Daddy Ganji and the Progenitors, Fvck´in Dj´s Sound Feat El Sinka &Pini. Asociación Sol&Reggae 18:30 h C. P. M. Arca Real. C/ Arca Real 42-C Dúo Piñuel.

• 18:30 h C/ Constitución-atrio Santiago Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzaineros La Espadaña.

• 9:00 h Zona infantil Paseo de las Moreras (chopera) Programación familiar. Titiriteros de Binéfar «Jauja». Aquavall.

• 19:00 h Glorieta del Descubrimiento The FREAK Cabaret Cirkus. Bicirco

• 19:00 h Pza Everest Nuevo Fielato. Casting 19:00 h Bº San Pedro Apóstol (C/ Madre de Dios) Tío Tragaldabas.

• 19:00 h Teatro Zorrilla Sé Infiel y no mires Con Quién.

• 19:20, 20:00 y 20:40 h Cúpula del Milenio Magia de Salón con Romondi.

• 20:00 h Casa Zorrilla- Jardín. Acto cultural: ENTREGA DEL 66.º PREMIO DE NOVELA «ATENEO-CIUDAD DE VALLADOLID»

• 20:00 h Auditorio Feria de Valladolid Humor de protección oficial. Pucelanos y un destino 20:00 h Sala Borja El racimo de Serrada «Luna de sangre» Dirección: Alejandro Espeso.

• 20:15 h Teatro Carrión Luis Piedrahita. Es mi palabra contra la mía. 20:30 h Teatro Cervantes La Verbena de la Paloma.

• 20:30 h Teatro Calderón Adiós Arturo! La Cubana.

• 20:30 h Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXXVI Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo «El Bando de la Huerta» (Comunidad de Murcia) y Grupo «Virgen de la Vega» (Casa Charra en Valladolid).

• 20:30 h Pérgola del Campo Grande. «Las Verbenas de la Feria». Orquesta Marenga.

• 21:00 h Sala Concha Velasco. Teatro LAVA. Shock & Show Esential. Cabaret contemporáneo. Rayuela Producciones Teatrales.

• 21:00 h Pza de la Solidaridad Luis Glez. Actuación musical.

• 21:00 h Plaza Mayor CURRO PUERTAS DJ 21:00 a 01:00 h Paseo de Las Moreras «SOLO SÍ ES SÍ». Carpa informativa.

• 21:00 h a 23:00 h Pza. San Juan Bailasalsa.

• 21:30 h Plaza de las Cortes «Playa Joven Vallanoche». Ruta de patines nocturna «Ruedas de Luz».

• 21:30 h Patio de San Benito Orquesta de Laúdes Españoles Conde Ansúrez (Valladolid)

• 21:30 h Teatro Zorrilla Sé Infiel y no mires Con Quién.

• 22:00 a 03:00 h Plaza Mayor LOS40 PUCELADANCE Con Djs: Dj Nano, Abel Ramos, Albert Neve, Arturo Grau, Ramsés López, José Manuel Duro. Los 40.

• 22:00 h Cúpula del Milenio Magia. Gran Gala de Noche con «Iñaki Zabaletta y «Robin y Alanis». Presenta: Christian Miró.

• 22:15 h Paraje del Caño Hondo Fuegos Artificiales. Sesión 4ª. Pirotecnia Vulcano (Madrid).

• 22:30 h Auditorio Feria de Valladolid Humor de protección oficial. Pucelanos y un destino.

• 22:30 h a 00:30 h Pza de la Solidaridad Oq Teclas. Actuación musical.