Programa de fiestas de Valladolid 2019. Sábado 14

• 10:00 a 22:00 h Parking Vallsur (pº Zorrilla) LXXX Aniversario de Batman. (Talleres 12:00 a 14:00 h y 17:00 a 21:00 h)

• 11:00 a 22:00 h Paseo Central del Campo Grande. 41 Feria de Cerámica y Alfarería. ACEVA. Hasta el día 15.

• 11:30 a 21:00 h Feria de Muestras de Valladolid. Hasta el día 15.

• 12:00 h Pza. Circular Bailasalsa. Danza infantil.

• 12:00 h Chancillería Tío Tragaldabas.

• 12:00 h Zona infantil paseo de Las Moreras Tía Melitona.

• 12:00 a 14:30 y 17:30 a 21:00 h Exteriores El Corte Inglés – Pº de Zorrilla. Parque infantil Vuelta al cole. «El laberinto de los juegos».

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 h Zona Infantil Plaza de Portugalete Parque infantil (hinchables).

• 12:30 a 14:30 y 17:00 a 21:00 h Zona Infantil Plaza de Portugalete Talleres de PlayMais y chapas personalizadas.

• 13:00 h Pza. Gutierrez Semprúm Hinchables y juegos peñeros Organiza Bodega Paco.

• 17:00 h C/ Andrés de la Orden VII Encuentro de Motocicletas y Ciclomotores Clásicos Organiza Fevapeñas.

• 17:00 h Pajarillos (c/ Cigüeña) Tía Melitona.

• 17:00 h Covaresa (c/ Miguel de Unamuno) Tío Tragaldabas.

• 7:30 h Residencia Cardenal Marcelo. Avda Contiendas s/n Dúo Etiqueta Negra.

• 17:30 a 21:00 h C/ Estación de Ariza , s/n XXVIII Exposición Ferroviaria. Asvafer.

• 18:00 h Plaza de Toros Corrida de toros de la ganadería El Pilar y Moisés Fraile para El Cid, López Simón y Ginés Marín.

• 18:00 h Plaza de la Universidad Bookcrossing. 15ª Liberación Masiva Vallisoletana de Libros ¡Ven y toma prestado un libro! Asoc. Comunera Vallisoletana Peña Comuneros y los bookcrossers de Valladolid.

• 18:00 a 21:00 h Cúpula del Milenio Velada de Ninjutsu (artes marciales) y cultura japonesa. Talleres: Defensa Personal y Ninjutsu, Reiki & Mikkyo. Exhibición de Ninjutsu…

• 18:30 h Zona Infantil Plaza Portugalete. Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan dulzaineros Tierras Llanas.

• 18:30 h CC Rondilla Libera Teatro. El poeta de los colores.

• 18:30 h Pza. 7 partidas Fierabras. El sueño del Dragón.

• 18:30 h C. P. M. San Juan. (c/ Santa Lucía 32-34) Dúo Piñuel.

• 19:00 h Teatro Zorrilla Un marido ideal.

• 19:00 h Parque Alameda (junto centro cívico). Tío Tragaldabas 1.

• 9:00 h Pinar de Antequera (parada de bus) Tía Melitona.

• 19:00 h Sala Borja Concierto tributo a Isabel Pantoja.

• 19:00 a 01:00 h Paseo de las Moreras Carpa informativa sobre prevención del consumo de alcohol y cannabis. Habrá juegos y regalos.

• 19:30 a 03:00 h Rosaleda (pista de karts) Discomovida Organiza peña 7 enanitos.

• 19:30 h Desembocadura del Esgueva Batucada CCOO. Batucada.

• 20:00 a 23:00 h Plaza España Milonga Nocturna. Musicaliza Manuel Peba. Organiza Vallisoletango.

• 20:00 h a 03:00 Bº Belén (Avda. Valle Esgueva, apeadero de trenes) 6º FESTIDAGAS 2019. Con Parabellum, Radiocrimen, Debakle, Charanga Soplando Pa'fuera, Ska As One. Recogida de alimentos no perecederos para el proyecto social Entrevecinos. Peña Los Dogos.

• 20:00 h Auditorio Feria de Valladolid Humor de protección oficial. Pucelanos y un destino.

• 20:30 h Teatro Cervantes Una Tienda en París 20:30 h Teatro Carrión The Opera Locos. Comic Opera Show.

• 20:30 h Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXXVI Feria de Folklore y Gastronomía. Actuaciones: Grupo de Baile «La Xubial» (Lledías – Asturias) y Grupo de Danzas «Doña Urraca» (Zamora).

• 20:30 h Pérgola del Campo Grande. «Las Verbenas de la Feria». Orquesta Spacio.

• 20:30 a 23:00 h Pza. Zorrilla Gymkhana de La 8 Valladolid.

• 21:00 h GRAN TRÁILER 2º Premio del XV Certamen de Grupos Musicales Locales «Ciudad de Valladolid» ONDA ROCK 2018.

• 21:00 h Sala Concha Velasco. Teatro LAVA. Shock & Show Esential. Cabaret contemporáneo. Rayuela Producciones Teatrales. 21:00 h Casa Zorrilla- Jardín. Festival de variedades culturales: «Una linterna en la noche». Asociación Cultural «Habla» 21:00 a 01:00 h Paseo de Las Moreras «SOLO SÍ ES SÍ». Carpa informativa.

• 21:00 a 03:00 h C/ Andrés de la Orden El Conciertazo VIII Edición Organiza Fevapeñas 21:30 h Teatro Zorrilla Un marido ideal.

• 21:30 h Patio de San Benito Zarzuela. Asociación Lírica Bohemios. «Historias de viento y mar».

• 19:00 h Sala Borja Concierto tributo a Nino Bravo.

• 21:30 a 03:00 h Paseo de las Moreras Inerzia, Godie, HdH, Fresas con Nata, Erick Hervé, Ricky Hombrelibre, Saavedrawing. Proyecto 47 «Va de Hip Hop».

• 22:30 h Auditorio Feria de Valladolid Humor de protección oficial. Pucelanos y un destino.

• 23:00 a 01:30 h Plaza Mayor MALDITA NEREA Europa FM.